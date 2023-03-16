侵占他人皮夾違規騎車抽菸 男被查獲酒駕法辦2罪

張男涉嫌侵占他人皮夾，過程監視器全都錄。（讀者提供）

2023/03/16 08:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名張姓男子拾獲他人皮夾卻佔為己有，卻因違規騎車抽菸，警方查獲酒駕超標，揪出張男涉嫌侵占，分別依公共危險、侵占罪嫌法辦，並針對違規騎車抽菸開罰600元。

楠梓區一名民眾8日於楠梓科學產業園區附近1間早餐店買餐點時，不慎將皮包遺落商家醬料打包區，皮包內有身分證件、信用卡及現金2500元等，向楠梓警分局後勁派出所報案。

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警方擴大調閱監視器畫面，發現皮夾被後方1名男子撿走，男子得手皮包後，騎車往楠梓科技產業園區內逃逸，警方不斷擴大調閱監視器畫面，以車追人鎖定男子涉案。

鄰近翠屏派出所又於楠梓區德賢路380巷口，查獲張姓男子（46歲）邊騎車邊抽菸，以及有酒容酒味進行酒測，酒測值達0.28mg/l超標，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方進一步查出張男涉嫌侵占他人皮包，前天通知他到案後表示，張男坦承犯案時有喝酒，一時失慮才會侵占他人財物，警訊後昨將他依侵占罪嫌函送法辦。

此外，張男違規騎車抽菸，違反道路交通管理處罰條例，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，警方開罰600元。

楠梓警分局呼籲民眾，購物離開時須再次檢查隨身物品，尤其是隨身皮包容易因為分心而忘記帶走；同時也提醒民眾，不論物品價值多少，侵占他人財物均觸犯刑法侵占遺失物罪，勿因小失大觸犯法網，留下刑案紀錄。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張男涉嫌侵占他人皮夾，過程監視器全都錄。（讀者提供）

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