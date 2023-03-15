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    狠勒殺馬國女大生 凶嫌陳柏諺出庭嗆檢：不知道在怕什麼？

    殺害馬來西亞女大生的凶嫌陳柏諺（灰衣者）出庭請求向法醫研究所函調解剖報告，被檢方拒絕，竟回嗆：「檢方不知道在怕什麼？」（資料照）

    殺害馬來西亞女大生的凶嫌陳柏諺（灰衣者）出庭請求向法醫研究所函調解剖報告，被檢方拒絕，竟回嗆：「檢方不知道在怕什麼？」（資料照）

    2023/03/15 18:40

    〔記者溫于德／台北報導〕士林地院今天（15日）再度開庭審理台籍男子陳柏諺殺害馬來西亞籍蔡姓女大生命案，陳男維持一貫辯詞，只承認加工自殺罪，再度聲稱「情侶約好長眠」；他也請法官向法醫研究所函調解剖報告，被公訴檢察官拒絕，他立刻當庭回嗆：「檢方不知道在怕什麼？」

    在押陳男今天到庭，透過律師說，想詢問法醫研究所的問題包括，蔡女體內是否有藥物反應？是否得依脖子傷勢判斷蔡女生被掐的次數？蔡女的指縫是否發現陳男的皮削？

    公訴檢察官認為，鑑定報告已記載蔡女指縫究竟有無殘留陳男皮屑等答案，此時應該釐清的是，蔡女生前若遭受攻擊，是否可以驗出防禦傷？若無法驗出，也沒有在蔡女手指發現陳男皮屑，是不是就可以排除蔡女是被攻擊而死？至於藥物反應等問題，法醫無法回答，應該詢問毒物專家。

    陳男不滿被拒，插嘴回嗆：「檢方不知道在怕什麼？」檢察官則回擊：「這是程序問題」。

    「足控」30歲陳柏諺贊助馬來西亞籍蔡姓女大生9萬9999元，卻反悔取回這筆錢未果，去年10月13日在台北士林蔡女租屋處將人殺害，檢警訊問時，陳男還辯只想「嚇嚇她」卻失手，檢察官依殺人罪將他起訴，請法院加重其刑。全案由士院審理中。鎮

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