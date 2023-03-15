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    首頁　>　社會

    刑警便衣當街逮人緝槍 民眾誤認黑衣人打架衝突

    警方查獲槍枝械彈。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲槍枝械彈。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/03/15 11:32

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局偵查隊便衣刑警，在老松公園埋伏查緝非法交易械彈情事，與陳嫌等人當街扭打，民眾誤以為是黑社會衝突立即報警，龍山派出所大批警力奔赴現場，一見是自家人在辦案，順利協助逮獲陳嫌等5人，起獲槍枝1把、子彈15顆，訊後依法送辦。

    北市警萬華分局偵查隊是年初接獲檢舉情資，指出陳姓嫌犯涉嫌販賣改造槍枝械彈，並在萬華區一帶藏匿活動，警方根據線報鎖定進行蒐證。

    偵查隊便衣人員9日確認陳嫌將交易軍火，於是前往老松公園一帶埋伏，黃姓共犯眼尖查覺不對勁，拔腿就跑，但體力不支，跑了50公尺即遭在後追趕的警方壓制逮捕，不過在追逐過程中，過往民眾以為是黑衣人當街擄人，立刻報警。

    龍山派出所巡邏警網趕到現場，發現是偵查隊逮人，隨即投入協助查捕，循線再將四散逃逸的陳嫌、林嫌等另4人逮獲，但未發現械彈。

    警方現場訊問中，才知共犯林嫌為避免人贓俱獲，事先將負責保管的槍枝、子彈藏匿在老松公園內，警方帶著林男沿途查找，果然起獲槍枝1把、子彈15顆，5人依槍砲罪嫌移送台北地檢署，並溯源追查槍枝來源。

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