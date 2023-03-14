明天通緝二膽士兵？ 金門檢方：還在研析案情

金門檢方即將對失聯的二膽陳姓士兵發布通緝？金門地檢署主任檢察官劉建志說，還在研析案情。（記者吳正庭攝）

2023/03/14 22:07

〔記者吳正庭／金門報導〕金門二膽陳姓士兵「離營」6日，坊間熱議，陳員會在明天被通緝；金門地檢署表示，正針對憲兵隊今天送來的陳姓士兵調查資料進行研析，還沒決定何時對陳姓士兵發布通緝。

此外，對於人已確定在中國的陳姓士兵現況，立委陳玉珍說，根據中國官員轉述，陳員「吃好、睡好」。陳玉珍說，陳員的家屬有表達想探視的要求，如果有必要，她會陪同家屬走一趟廈門。

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金門地檢署主任檢察官劉建志說，陸海空軍刑法第40條第1項規定，無故離去或不就職役逾6日者，就有「被通緝」條件；其實，若觸犯陸海空軍刑法第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，只要證據足夠，也可發布通緝，不一定要等到第7天。

針對外界好奇檢方是否會在3月15日，也就是陳員失聯第7天，對陳員發布通緝，劉建志說，通緝只是一個選項，還是要仔細審閱憲兵隊送來的調查資料，最重要的是事實和證據，目前還在研析整個卷證和案情，再看要用什麼罪名發布通緝？

劉建志強調，「假設」要發布通緝，檢方會向法務部國際及兩岸事務司，請求根據「共打協議」，遣返目前人在中國的陳姓士兵。

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