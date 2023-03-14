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    管路工「闖紅燈」硬上女網友 賠60萬元換免入獄

    黃男「闖紅燈「性侵害女網友，賠償60萬元換取緩刑。（示意圖）

    黃男「闖紅燈「性侵害女網友，賠償60萬元換取緩刑。（示意圖）

    2023/03/14 12:28

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓挖管路工人，2021年與女網友約會，企圖發生性關係，女網友拒絕並告知月經來潮，黃男卻是「硬上」得逞，亦即俗稱的「闖紅燈」，台中地方法院審理時，黃男願意分期賠償60萬元，雙方達成和解，法官認為黃男是血氣方剛、一時失慮，尚屬情有可原，依強制性交罪判刑1年6月，緩刑4年，免除他入獄蹲苦窯。

    判決書指出，黃男於2021年11月21日，與女網友約會，雙方於黃男的住處見面，黃男先是伸鹹豬手摸女網友，女網友卻拒絕發生關係，並告知自己月經來了，但仍被黃男強脫衣褲性侵害得逞。

    檢警偵查與法院審理時，黃男都坦承犯行，雙方並達成和解，黃男願意賠償60萬元，且已經支付16萬餘元，法官認為他犯後已付出誠摯的努力，試圖彌補犯罪所造成的損害。

    法官認為，黃男是沒有建立正確的兩性觀念，始一時情緒失控而犯案，已坦承犯行，平日素行尚佳，有正當工作，本性並非惡劣，強制性交罪是3至10年重罪，法官援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判1年6月。

    另外，台中地院認為，黃男事後已坦承認錯，與女網友和解取得原諒，黃男當知所警惕，而無再犯之虞，因此判刑以暫不執行為適當，宣告緩刑4年，以啟自新，條件是參加法治教育3場次，可上訴。

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