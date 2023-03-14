涵洞限高桿4小時內被連環撞 女騎士險遭砸中撞倒摔車
2023/03/14 11:30
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區自強路國道中山高速公路涵洞外限高防撞桿13日晚間4小時內先後被3輛大貨車撞上，第一次撞上時，工程人員已搶修移置，未料修好才1小時，又被另兩輛大貨車撞上，導致兩根電線桿粗的鐵桿掉落，險些砸中途經兩輛車，但一名女騎士反應不及撞上摔倒，整起事故造成該路段一度封路，今天（14日）凌晨3時許才恢復通行，工程單位緊急移除限高桿，避免再釀事故。
三重區自強路國道一號涵洞13日晚間8時許，先遭一輛拖吊故障大貨車的拖吊車撞上限高桿，造成防撞桿掉落，當時幸未釀成事故，高公局緊急派員移除、晚間11時許恢復雙向通行。
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無獨有偶，另一根尚未掉落的防撞桿於第一次撞擊時，已向下位移情形，在同一涵洞通車後不到一小時，今天凌晨零時11分，又連續遭47歲鄭男、25歲黃男駕駛的大貨車連續撞擊後掉落，8公尺長、電線桿粗的兩根防撞鐵桿應聲墜落，兩輛轎車、貨車見狀停下，後方21歲林姓女騎士反應不及，緊急摔車摔倒。
警方獲報，再度到場交通管制，避免釀成連續事故，並將四肢擦挫傷的林女送醫，幸無大礙，並管制車輛進入涵洞，對鄭姓、黃姓駕駛酒測，都沒有酒精反應，辯稱沒有注意限高，誤入涵洞撞上；高公局排除路面掉落及鬆脫防撞桿到今天凌晨4時許，加裝緊急告示提醒用路人，避免撞毀涵洞傷及國道交通設施。