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    涵洞限高桿4小時內被連環撞 女騎士險遭砸中撞倒摔車

    新北市三重自強路中山高涵洞昨晚間四小時內遭大貨車三度連續撞擊墜落路面，造成一名女子途經時撞上電線桿粗的防撞桿後自摔受傷，警方、消防到場救護。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重自強路中山高涵洞昨晚間四小時內遭大貨車三度連續撞擊墜落路面，造成一名女子途經時撞上電線桿粗的防撞桿後自摔受傷，警方、消防到場救護。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/03/14 11:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區自強路國道中山高速公路涵洞外限高防撞桿13日晚間4小時內先後被3輛大貨車撞上，第一次撞上時，工程人員已搶修移置，未料修好才1小時，又被另兩輛大貨車撞上，導致兩根電線桿粗的鐵桿掉落，險些砸中途經兩輛車，但一名女騎士反應不及撞上摔倒，整起事故造成該路段一度封路，今天（14日）凌晨3時許才恢復通行，工程單位緊急移除限高桿，避免再釀事故。

    三重區自強路國道一號涵洞13日晚間8時許，先遭一輛拖吊故障大貨車的拖吊車撞上限高桿，造成防撞桿掉落，當時幸未釀成事故，高公局緊急派員移除、晚間11時許恢復雙向通行。

    無獨有偶，另一根尚未掉落的防撞桿於第一次撞擊時，已向下位移情形，在同一涵洞通車後不到一小時，今天凌晨零時11分，又連續遭47歲鄭男、25歲黃男駕駛的大貨車連續撞擊後掉落，8公尺長、電線桿粗的兩根防撞鐵桿應聲墜落，兩輛轎車、貨車見狀停下，後方21歲林姓女騎士反應不及，緊急摔車摔倒。

    警方獲報，再度到場交通管制，避免釀成連續事故，並將四肢擦挫傷的林女送醫，幸無大礙，並管制車輛進入涵洞，對鄭姓、黃姓駕駛酒測，都沒有酒精反應，辯稱沒有注意限高，誤入涵洞撞上；高公局排除路面掉落及鬆脫防撞桿到今天凌晨4時許，加裝緊急告示提醒用路人，避免撞毀涵洞傷及國道交通設施。

    新北市三重自強路中山高涵洞昨晚間四小時內遭大貨車三度連續撞擊墜落路面，造成一名女子途經時撞上電線桿粗的防撞桿後自摔受傷，警方、消防到場救護。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重自強路中山高涵洞昨晚間四小時內遭大貨車三度連續撞擊墜落路面，造成一名女子途經時撞上電線桿粗的防撞桿後自摔受傷，警方、消防到場救護。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重自強路中山高涵洞昨晚間四小時內遭大貨車三度連續撞擊墜落路面，造成一名女子途經時撞上電線桿粗的防撞桿後自摔受傷，警方、消防到場救護。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重自強路中山高涵洞昨晚間四小時內遭大貨車三度連續撞擊墜落路面，造成一名女子途經時撞上電線桿粗的防撞桿後自摔受傷，警方、消防到場救護。（記者吳仁捷翻攝）

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