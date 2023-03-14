彰監收容人朱漢宗自主監逃脫 跑老家躲一晚被逮

彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，利用「自主監外作業」時脫逃。（取自重要緊急查緝專案）

2023/03/14 10:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，昨（13）日上午利用「自主監外作業」時脫逃，彰化警方獲報全力查緝，今天上午10點在朱男的永靖鄉老家發現他躲藏，立即將他逮捕歸案。

據了解，朱男昨日上午10點半逃脫後，即往周邊產業道路逃竄，並一路走至二林鎮，利用身上100元搭乘員林客運至永靖鄉，接著再步行約30分鐘回老家，並躲藏在親戚家的三合院。

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員林警方獲報後利用朱男習性開始追查，今早在其老家發現其蹤跡，立刻上前逮捕，朱男似乎久未進食，一度跟警方要食物。警方表示，朱男逃脫目的與是否有人接應，仍需深入調查。

現年29歲的朱漢宗是竊盜累犯，過去多在彰化縣員林及北斗地區行竊，被害商家包含娃娃機店、花藝店、便利商店等，其中曾在2019年8月10日到20日之間犯下18起竊案，另外他也涉及多起案件，遭合併判決4年1個月，並於2019年12月入監服刑。

彰監：朱漢宗尿遁 脫逃原因待查

彰監副典獄長吳瑞寶表示，受刑人朱漢宗於13日上午至作業協力廠商從事自主監外作業，上午11點5分接獲告知，朱員於10點30分如廁後未歸，派員查看已不見蹤影，彰化監獄立即通報檢察署及當地警方告發脫逃罪嫌，並將通報資料登錄至警政系統，供警方即時追緝。

吳瑞寶指出，朱員在監表現良好，1年多前符合遴選執行自主監外作業，從事自主監外作業期間亦工作認真，朱員過年前有跟家人電話聯繫，未表現情緒起伏行為，脫逃之前完全沒有異狀，為何擅離自主監外作業場所原因持續調查中。

朱男逃脫後，往工廠周邊產業道路逃竄。（民眾提供）

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