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    逢甲夜市格鬥盃！兩男街頭組合拳肉博 民眾淡定逛街觀賽

    運將與騎士擺出格鬥姿態。（擷自「社會事新聞影音」）

    運將與騎士擺出格鬥姿態。（擷自「社會事新聞影音」）

    2023/03/14 10:26

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市熱鬧的逢甲夜市昨晚發生街頭鬥毆事件，一名小黃運將與另名機車騎士因行車糾紛起口角，理論未果後開始推擠衍生全武行，只見兩人擺出格鬥姿態拳打腳踼互毆纏鬥，但似乎未引起民眾騷動仍淡定逛街觀賽，最後警方到場帶回兩人釐清，分別依法究辦。

    台中市第六分局昨晚8時許獲報，逢甲商圈福星路上有計程車司機與機車騎士因行車糾紛，雙方發生口角衝突，進而徒手攻擊對方的打架事件，根據目擊民眾描述，身材高大穿西裝的騎車年輕人，與另名穿背心的小黃運將，停車後理論未果，就在人來人往的大街上打了起來，雙方一連串拳打腳踢，互揮了好幾拳。

    期間運將甚至一度被打倒在地上，但起身後仍不示弱持續互推，警方到場後雖已無衝突情事，仍將雙方帶回釐清案情，經查，64歲陳姓計程車司機行經案發地點時，疑雙黃線違規迴轉要載客，影響到騎機車的21歲黃姓男子動線，雙方口頭衝突後，陳疑先推黃男一把，進而引發雙方互毆。

    過程中造成陳左眼角受傷，陳驗傷後提告傷害，黃因無明顯受傷，不提告，警方詢問後仍分依傷害罪、違反社會秩序維護法送辦；第六分局表示，絕不容許有心人藉事藉端破壞社會秩序，警方維護治安、保障民眾安全的決心絕不容挑戰！若有違反法令行為，即刻處置移送法辦，絕不寬貸。

    接著兩人拳打腳踼，互毆纏鬥。（擷自「社會事新聞影音」）

    接著兩人拳打腳踼，互毆纏鬥。（擷自「社會事新聞影音」）

    接著兩人拳打腳踼，互毆纏鬥。（擷自「社會事新聞影音」）

    接著兩人拳打腳踼，互毆纏鬥。（擷自「社會事新聞影音」）

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