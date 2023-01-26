擠出年味！不畏寒潮逛街兼取暖 台中這夜市黑壓壓人潮塞爆

過年期間逢甲夜市人潮擠爆。（記者許國楨攝）

2023/01/26 19:20

〔記者許國楨／台中報導〕農曆春節期間，台中市知名逢甲夜市每天入夜後就出現人潮，儘管這幾天迎來入冬最強寒流，但冷颼颼的天氣也阻擋不了興致，除停車一位難求，黑壓壓人潮更是塞爆，民眾打趣說，這裡有年味，逛街兼取暖一舉兩得，而攤商雖忙到不可開交，仍掩不住臉上久違的笑容。

塞爆了！台中知名逢甲夜市春節期間湧現人潮、車潮，從福星路麥當勞進入商圈，知名的大腸包小腸與地瓜球等美食攤位可見大排長龍，文華路與福星路交叉路口人潮聚集，周邊蛋餅、章魚小丸子、炸雞店生意頗佳，尤其是福星停車場汽車停車位爆滿，不少車輛停在路肩排隊等候車位。

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由於遊客實在太多，可供車輛通過的路口，車子往往陷入人龍之中，短短10公尺的路口要花上好幾分鐘才能脫困，尤其是天氣冷颼颼，也阻擋不了民眾逛街興致，只見夜市裡頭萬頭鑽動，前胸貼後背人擠人，還有外送機車被淹沒在人海中，商圈的整體業績更增2到3成。

民眾說，今年春節連假史上最長，與其待在家大眼瞪小眼，不如舉家出門逛街，只是沒想到人潮塞爆，而觀光區本來就是這樣，更何況是過年，直言人潮塞爆是一件再正常不過的事，反而更有年味。

逢甲夜市湧現黑壓壓人潮。（記者許國楨攝）

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