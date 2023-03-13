囚禁2少女不讓睡覺、跪按摩板、半蹲逼情色聊天 2嫌被起訴

李姓男子等人囚禁2名少女，要求2女用交友軟體與用戶進行裸露、愛撫胸部、下體及自慰等情色猥褻一對一儲值付費視訊聊天，若被害者稍有不從或未達業績，就以不讓睡覺、逼跪按摩板或半蹲等方式處罰。（情境照）

2023/03/13 16:41

〔記者王定傳／新北報導〕李姓男子夥同林姓男子與何姓男子等人，安排2名少女在交友軟體與用戶視訊聊天，後來變本加厲，不僅囚禁被害者，還要求2少女改用其他軟體與用戶進行裸露、愛撫胸部、下體及自慰等情色猥褻一對一儲值付費視訊聊天，若被害者稍有不從或未達業績，就以不讓睡覺、逼跪按摩板或半蹲等方式處罰，新北地檢署今依違反兒少性剝削條例起訴林、何2人，李男通緝中。

檢警調查，李男因陣頭活動而認識林、何2人，再以提供食宿讓2人供他差遣、使喚；另以提供工作、安排住宿為由，從2021年3、4月起，由李男前妻賴女（通緝中）教導2名少女到線上交友軟體，與用戶進行視訊收費聊天，為了延長用戶視訊聊天時間，還要求2少女穿著暴露、言語挑逗、舉止煽情，以達業績標準。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，2021年5月22日，2女萌生去意，趁何男熟睡之際，搭乘計程車離開，拜託網友收留她們；怎料，李男獲知後勃然大怒，與賴女以手機定位系統追出2人下落，再夥同林、何2人殺往該處，以須歸還手機為由，把2女騙出後，毆打收留她們的網友，嚇得2女不得不從，被迫搭車返回。

檢警調查，李男等人更變本加厲，要求2名被害者改用其他軟體，與用戶進行裸露、愛撫胸部、下體及自慰等情色猥褻一對一儲值付費視訊聊天，並設定業績標準，並由林、何2人在旁監視，以防止被害者再次逃跑；若被害者稍有不從或未達業績，就以不讓睡覺、逼跪按摩板或半蹲等方式處罰，甚至還誣陷2人竊取公司機密，索取鉅額賠償，逼迫強簽本票，並威脅：「不簽就留下一隻手」。

其中一名被害者趁與用戶視訊聊天時，向用戶求救，經報警而獲救；但李男、賴女目前尚在通緝中，林、何2人則落網，檢方調查後依意圖營利以強暴脅迫使兒少為猥褻行為供人觀賞等罪嫌，將林、何2人起訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法