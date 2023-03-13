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    明仁會效應延燒 飛鷹幫主動取消原定後天舉辦會員大會

    台北市警局。（資料照）

    台北市警局。（資料照）

    2023/03/13 16:18

    〔記者王冠仁／台北報導〕日前竹聯幫明仁會辦春酒，找來旗袍辣妹、擺放超跑，高調炫富引發爭議，警方隨即進行專案掃黑。不少原本預計要辦春酒的幫派，紛紛取消；繼 日前竹聯幫「至堂」取消春酒後，飛鷹幫原本要在後天舉行的「中華飛鷹愛心協會」會員大會，經警方施壓、約束，也主動向餐廳退訂，宣布取消。

    據了解，飛鷹幫原本預計在3月15日，於台北市民族西路上某餐廳舉辦會員大會，席開12桌，估計約有120餘人參與。但近期警方強勢鎮壓黑幫氣焰、透過管道約束，不少幫派也決定避風頭，飛鷹幫最終決定向餐廳退訂，取消舉辦。

    資深刑警指出，飛鷹幫是1960年代由一群太保級的學生組成，以台北市萬華與中山區為活動領域，與其他外省掛黑幫起源類似，但飛鷹幫為增加幫眾向心力，會在身上刺老鷹圖徽，增加聲勢。

    飛鷹幫早期曾與竹聯幫、四海幫抗衡，極盛時間曾跨足傳播、建築、殯葬等行業，幫眾還曾綁架知名作家「光泰」，讓警方將其列為掃黑目標。近年來飛鷹幫相當低調，甚少出現暴力事件，也鮮少躍上新聞版面。

    台北市警局自3月9日至3月12日執行靖城掃黑專案，專案期間查獲通緝犯51人，其中1人為竹聯幫弘仁會成員；查獲毒品海洛因42.67公克、安非他命354.66公克、大麻109.38公克、大麻煙彈33.47公克、大麻膏4131公克、K他命157.2公克、卡西酮31.45公克；改造手槍3枝、子彈26顆；拘提詐欺集團犯嫌3人、移送詐欺人頭帳戶5人、詐欺車手1人、查扣贓款145萬元許。

    北市警強調，絕不容許黑道幫派挑戰公權力，相關掃蕩、臨檢勤務仍持續進行，深入打擊幫派犯罪，掃蕩黑道絕不手軟，展現警方執法威信。

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