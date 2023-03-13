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    賣換臉謎片 百萬YouTuber「小玉」再判賠5女各50萬元

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸。（資料照，本報合成）

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸。（資料照，本報合成）

    2023/03/13 14:33

    〔記者王定傳／新北報導〕26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，夥同助理莊炘睿利用深偽（Deepfake）技術，將政界人士、網紅、藝人的臉部特徵，移植到色情片AV女優的臉上販售牟利，獲利1338萬元，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等119人受害，案發後有21名被害者提告求償，新北地院近日再判決朱、莊2人賠償5女各50萬元，可上訴。

    檢警追查，2020年7月，莊男從網路下載被害人照片或影片，小玉再以人工智慧模擬演算及深偽技術，把被害人的臉部特徵移植到AV女優臉上；同時成立推特帳號、粉絲團及YouTube頻道，上傳短片招攬網友付費加入會員瀏覽。

    刑事部分，朱玉宸一審被依違反個人資料保護法合併判處5年6月徒刑，得易科罰金198萬元，莊炘睿判3年8月、得易科罰金132萬元。

    民事部分，有21名被害者提訴求償，黃捷與空姐求償各100萬元部分，去年12月中，新北地院法官認為，朱、莊兩人將被害者的肖像製成深偽猥褻影片販售牟利，有物化女性、侵害人性尊嚴情形，且影片在網路上廣泛流傳，對不知世界上存在深偽技術的部分大眾而言，極易誤信被害者是色情影片工作者，已侵害肖像及名譽權，判2人賠償黃捷與空姐各100萬元，之後亦判決2人賠償其他被害女。

    本案是5名女子向2人求償500萬元，審理時，朱玉辰主張，影片散佈對象僅限於註冊會員群内分享，無故意外流情形；觀聞者亦均知該影片是有意變造並非真實，他並無侮辱貶低、侵害被害者人格名譽故意。

    但法官認為，2人把被害者臉部特徵移植到色情影片女優臉上並販售，基於網際網路快速散播特性，及「DEEPFACELAB」程式軟體所運用的深度偽造技術，將導致社會大眾產生被害者有從事色情影片印象，侵害被害者的名譽、肖像等人格權。

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