林秉樞打悲情牌稱曾病危 高院仍延長限制出境8個月

高院認定林秉樞仍有實施境管處分的必要，諭知從本月15日起延長限制出境、出海8個月，並訂30日開準備程序庭。（資料照）

2023/03/13 14:03

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞暴力毆打、偷拍私密照等案，新北地院依強制罪、妨害秘密等多罪判刑2年10月，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，全案已上訴高等法院審理中；高院審酌林秉樞的限制出境、出海期限將屆滿，今傳喚林出庭，林打悲情牌稱自己罹患糖尿病等慢性病，去年甚至一度病危，絕不可能逃亡，請求解限限境等處分，但高院認定林仍有實施境管處分的必要，諭知從本月15日起延長限制出境、出海8個月，並訂30日開準備程序庭。

林秉樞還提出請求，指稱他有洗腎等看病需求，每週有3或4天要到醫院，他的限制住居地點在台中，使得他必須台北、台中兩地來回往返，讓他相當疲憊，請求變更限制住居地在新北市，高院合議庭將在評議後書面裁定。

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高院今傳喚林秉樞出庭，林表示，知道自己所涉案件是社會矚目案件，且他給外界的觀感是負面的，為此他已深切反省，也感到相當後悔和自責，由於他本身有糖尿病和高血脂等病症，去年一度病危，不可能會逃亡，請求解限限制出境和變更限制住居地為新北市。

不過，高檢署檢察官認為，林仍有限制出境、出海的必要，至於慢性病無論在台北、台中都可以治療，也可就近照料在台中的林父，沒有變更限制住居在新北市的需要，建議仍維持目前限制住居地在台中的處分。

檢警調查，前年9月，林秉樞趁與高嘉瑜視訊時，以手機偷拍她的9張私密照，隔月因懷疑高與前男友馬文鈺聯絡，指示秘書到總統蔡英文、副總統賴清德及諸多立委的臉書留言誹謗高：「與已婚人夫上床」，或趁她上節目時以「斗內」方式恫嚇：「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎」等。

前年11月11日晚間，林在新北市板橋區馥都飯店房內，藉口高嘉瑜幫忙買藥不用心，反覆把她的包包丟到房外走道，並逼她下跪交出手機，再命她脫光衣物、動手施暴，更強迫她簽下指控馬文鈺竊取公帑的紙條，甚至冒用高的名義在臉書及LINE群組發言。

同月24日，林得知賴清德不會參與其母告別式，竟當眾扯掉高的帽子與口罩，拉扯頭髮逼她在靈堂前下跪磕頭道歉。同月29日，林得知週刊將報導此事又恫嚇高：「我死，妳也會死」；全案於同月30日曝光後，檢警火速拘提林秉樞並查扣隨身碟等證物並聲押禁見獲准。

去年1月，新北檢方依傷害、強制、私刑拘禁、恐嚇、妨害名譽、偽造文書、妨害秘密及妨害電腦使用罪嫌起訴，並請求從重量刑。新北地院去年9月30日將林判刑2年10月，傷害罪部份判刑10月。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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