新竹市警局掃黑強力臨檢 酒店長腿辣妹排排站
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為防制黑幫假藉婚喪喜慶從事幫派活動，引發社會不良觀感，危害社會治安，新竹市警察局從9至11日全力掃蕩幫派，結合市政府各局處八大聯合稽查小組，針對轄內黑道幫派堂口據點、圍事行業處所、經營行業及成員經常聚集出入處所強力臨檢，連日來針對幫派組織賴以維生的活動營業處所及轄內酒吧、遊藝場等聲色治安場所，運用優勢警力採閉鎖式擴大臨檢掃蕩，同時也在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對過濾來往人車、抄登備查，以實際行動遏止幫派份子聚合、炫耀的機會。
警方到酒店臨檢時，先將陪酒的辣妹與酒客區隔開來，一一驗證身分，而許多穿著清涼的長腿辣妹一字排開，女警也上前盤查，首要重點是針對有無施用毒品與是否通緝。
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新竹市警察局將打擊黑道幫派列為重點工作，連續三天動員刑警大隊、保安隊、少年隊、婦幼隊及各分局警力共352人次，臨檢幫派堂口、酒店、夜店、電子遊藝場及汽車旅館等81處，結合市府執行聯合稽查查獲業者違反建築法2件。1日起迄今統計偵破詐欺案件56件71人、竊盜案22件23人、酒駕公危22人、毒品案27件31人、通緝犯29人，合計緝獲犯嫌281人。
其中第一分局在11日凌晨在中正路某汽車旅館臨檢，遭桃園、新竹及高雄3個地檢署發布通緝的陳姓通緝犯見警方臨檢企圖逃跑，立刻遭現場優勢警力逮捕，另外查獲在房間內吸毒犯嫌3人，現場查扣新興毒品咖啡包11包，陳嫌以為躲在汽車旅館群聚吸毒警察不會臨檢，想不到被新竹市警方執行威力掃蕩臨檢查獲。
市警局要求飯店旅館業者配合警方執法，否則警方除實施密集性擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步強力路檢，發現違法立即執行掃蕩，絕不容許黑道、幫派、毒品及暴力犯罪等非法行為影響市民朋友生活，另也持續掃黑且向上刨根、斷絕金源，積極與市府相關局處執行聯合稽查，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。