新竹市警局掃黑強力臨檢 酒店長腿辣妹排排站

新竹市警局連日來針對幫派組織賴以維生的活動營業處所及轄內酒吧、遊藝場等聲色治安場所，運用優勢警力採閉鎖式擴大臨檢掃蕩。（記者蔡彰盛翻攝）

2023/03/12 12:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為防制黑幫假藉婚喪喜慶從事幫派活動，引發社會不良觀感，危害社會治安，新竹市警察局從9至11日全力掃蕩幫派，結合市政府各局處八大聯合稽查小組，針對轄內黑道幫派堂口據點、圍事行業處所、經營行業及成員經常聚集出入處所強力臨檢，連日來針對幫派組織賴以維生的活動營業處所及轄內酒吧、遊藝場等聲色治安場所，運用優勢警力採閉鎖式擴大臨檢掃蕩，同時也在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對過濾來往人車、抄登備查，以實際行動遏止幫派份子聚合、炫耀的機會。

警方到酒店臨檢時，先將陪酒的辣妹與酒客區隔開來，一一驗證身分，而許多穿著清涼的長腿辣妹一字排開，女警也上前盤查，首要重點是針對有無施用毒品與是否通緝。

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新竹市警察局將打擊黑道幫派列為重點工作，連續三天動員刑警大隊、保安隊、少年隊、婦幼隊及各分局警力共352人次，臨檢幫派堂口、酒店、夜店、電子遊藝場及汽車旅館等81處，結合市府執行聯合稽查查獲業者違反建築法2件。1日起迄今統計偵破詐欺案件56件71人、竊盜案22件23人、酒駕公危22人、毒品案27件31人、通緝犯29人，合計緝獲犯嫌281人。

其中第一分局在11日凌晨在中正路某汽車旅館臨檢，遭桃園、新竹及高雄3個地檢署發布通緝的陳姓通緝犯見警方臨檢企圖逃跑，立刻遭現場優勢警力逮捕，另外查獲在房間內吸毒犯嫌3人，現場查扣新興毒品咖啡包11包，陳嫌以為躲在汽車旅館群聚吸毒警察不會臨檢，想不到被新竹市警方執行威力掃蕩臨檢查獲。

市警局要求飯店旅館業者配合警方執法，否則警方除實施密集性擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步強力路檢，發現違法立即執行掃蕩，絕不容許黑道、幫派、毒品及暴力犯罪等非法行為影響市民朋友生活，另也持續掃黑且向上刨根、斷絕金源，積極與市府相關局處執行聯合稽查，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。

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