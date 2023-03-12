漁船疫情期間走私被撤照 法院認違反比例原則撤銷

漁船疫情期間走私香菸被撤照，台北高等行政法院認為違反比例原則，判蔡姓船東勝訴。（資料照）

2023/03/12 00:10

〔記者吳政峰／台北報導〕海巡署第一一岸巡隊2021年間查獲一艘漁船走私509箱私菸，農委會認定武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻期間竟在海上與境外人士接觸，恐成防疫破口，違規情節重大，依漁業法處以最重的撤銷漁船漁業執照處分。蔡姓船東傻眼，認為違反比例原則，興訟要求撤銷處分，日前獲得台北高等行政法院採信，判其勝訴。

判決指出，2021年底，一一岸巡隊在高雄市蚵子寮漁港安檢所執行船隻返港查驗，在該漁船內艙查獲509箱未稅私菸，移請農委會處理。

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農委會指出，該漁船走私未稅菸品，不只影響國家稅收及國人健康，時值國際間武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，漁船在海上與境外人士接觸，船長及船員可能有極高染疫風險，返港後亦將成為防疫破口，蔡姓船東身為漁業人，原應督導船長、船員出海作業遵守相關法令規定，卻未盡身為漁業人的指揮、監督之責，讓漁船從事走私菸品的非漁業行為，事證明確。

農委會認定該漁船違規情節重大，違反漁業法施行細則第33條第1款規定，2022年決議處以最重的撤銷漁船漁業執照處分。

蔡男興訟要求撤銷處分，主張走私的是曾姓船長，他並不知情，且私菸價格不到50萬元，縱然有過失，也不到最嚴厲的撤照處分，處分有「責罰不相當」情形，違反比例原則。

蔡男表示，農委會並未針對疫情期間的走私行為，針對疫情的危害程度，訂定「情節輕重」態樣的認定標準及相對應裁罰基準，已違反平等原則；他縱有未盡管理監督責任的過失，但農委會未區別違反行政法上義務的過失或故意情節，逕以疫情期間從事走私行為，將造成國內防疫負擔的空泛事實，為認定他違法性情節重大，處以撤照的最嚴厲處分，已超出行政裁量權的內部限制。

台北高等行政法院指出，撤照的先決要件是違規情節重大，但農委會處分時，卻未說明走私509箱未稅菸品如何認定達到情節重大？漁船在海上與境外人士接觸情形（例如：接觸時間、人數）？船長及船員是否因在海上與境外人士接觸情形而染疫？返港後成為防疫破口的情形為何？等具體情節。

北高行認為，農委會未在原處分內載明具體理由，難認漁船的違規行為已構成漁業法所定的「情節重大」要件，達到須以撤照處分，農委會裁量怠惰且有瑕疵，合議庭評議後認蔡男提告有理，判決其勝訴，撤銷處分。可上訴。

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