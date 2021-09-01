防堵疫情破口！近海漁船若接觸他國船員 返港6小時前須通報

漁業署新增規定，要求我國沿近海漁船若有停泊外國港口，或和外國船隻、船員等有接觸，返港前6小時都要通報。（資料照）

2021/09/01 19:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕今年7月20日，海巡署在台南安平外海查獲漁船走私8名偷渡客，其中6名偷渡客確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），且為印度株，為堵漏洞，漁業署修正處分原則，疫情期間漁船走私、偷渡，一律從重處分，另也規定即日起沿近海漁船若有和其他外國船舶有接觸，都須通報。

農委會於9月1日發布訂定「嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間沿近海漁船作業應行遵守及注意事項」，其中規定疫情期間，沿近海漁船海上作業，如因緊急避難或救難，進入大陸地區、外國港口，或與大陸地區或外國船舶接駁人員、傳遞物品或其他接觸時，船長應於出外國港口前或進入我國漁港6小時前，主動通報漁業通訊電台或漁業署漁業監控中心，並應依指示停泊指定漁港，並且返回後要隔離檢疫14天，若違反規定，將處3-15萬元罰鍰，並得收回或撤銷漁船漁業執照與漁船船員手冊及幹部執業證書。

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近來漁船走私事件頻傳，漁業署都迅速祭出撤銷漁船漁業執照、船長等幹部執業證書還有漁船的船員手冊等重罰，漁業署也修正「漁船及船員涉案走私處分原則」，疫情期間從事走私、偷渡行為，將從重予以處分，最重可撤銷漁船漁業執照與漁船船員手冊及幹部執業證書。

漁業署副署長王正芳表示，沿近海漁船通常出海作業1天到2周不等，他指出漁船上都裝有定位器，為了防堵相關走私案，漁業署會加強稽查，也希望沿近海漁船若有停泊外國港口，或是和外國船隻有接觸等，都要誠實通報。

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