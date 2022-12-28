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    澎湖外海走私27億元K毒 5共犯最高判7年6月

    台灣籍漁船「明豐漁一號」上，被起獲1.5公噸K他命。（記者蔡昀容翻攝）

    台灣籍漁船「明豐漁一號」上，被起獲1.5公噸K他命。（記者蔡昀容翻攝）

    2022/12/28 23:18

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕以林有凌為首的6人組合，涉以台灣籍「明豐漁一號」漁船走私毒品，在澎湖外海被截獲，起出1.5噸、價值約27億元的K他命。其中，負責招募船員、聯繫外國貨船的共犯許男、楊男，宜蘭地方法院分別判處有期徒刑6年6月、7年6月；劉姓船長判處5年2月，許姓、伍姓船員5年6月。主謀林有凌一案，尚在審理。

    判決書指出，林姓主謀先與許男聯繫策畫，由許男與國外聯絡運毒事宜，另許男、楊男負責安排修船和招募船員，即劉姓船長、許姓、伍姓船員。

    林姓主謀提供許男500萬元資金，許男給楊男50萬元報酬前金，另支付20萬元給劉姓船長，作為報酬前金，走私毒品成功後，再給付20萬元尾款；另承諾支付許姓船員報酬數10萬元、支付伍姓船員報酬10、20萬元。

    劉姓船長等3人今年1月從澎湖駕漁船至外海，與越南籍運毒集團碰頭，取得1500包、共1.5噸K他命，原本要伺機從基隆地區私運進口，但許男透過楊男以衛星電話指示把毒品運至澎湖，結果被跟監的海巡隊截獲，劉姓船長等人被逮。許男、楊男、林有凌則陸續拘提到案。

    許男、劉姓船長、許姓、伍姓船員對犯行坦承不諱，楊男則矢口否認有運毒犯行，辯稱只負責聯絡船員和修船，以為是走私香菸；但劉姓船長供稱，曾與許男、楊男兩人在野柳碰過兩次面，他與許男有提到K他命，楊男也在場。

    法官認為，楊男否認犯行未見悔意態度，判處7年6月，許男判處有期徒刑6年6月；劉姓船長完全坦承的犯後態度，判處5年2月，許姓、伍姓船員雖坦承犯行，但就何時知悉要運毒卻數度閃爍其詞，判處5年6月。至於主謀林有凌一案，尚在宜蘭地方法院審理中。

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