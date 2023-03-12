香港乾爹跨海提告 正妹直播主「依梨」詐欺取財未遂起訴

「依梨」長相甜美、身材姣好，她的IG擁有37.3萬名粉絲。（翻攝自依梨IG）

2023/03/12 07:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕IG擁有37.3萬名粉絲的正妹直播主「依梨」，去年爆發遭追求者、香港「乾爹」指控騙財疑雲。事後，香港「乾爹」付諸法律行動，跨海委託律師提告；苗栗地方檢察署偵結，以「依梨」對「乾爹」佯稱有禁愛令，並要求匯款100萬元未得逞，涉犯詐欺取財未遂罪，將她提起公訴。

檢警調查，「依梨」本名姓謝；「乾爹」則為來自香港的張姓男子。謝女以暱稱「依梨」在 Twitch（遊戲影片串流媒體服務平台）實況主播，因直播時結識張男。

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張男迷戀上長相甜美、身材姣好的謝女，於去年1月10日到17日期間，陸續透過直播平台及第三方支付工具斗內（打賞之意）及私下轉匯款項入謝女銀行帳戶等方式，加以追求謝女，共約付出20多萬元。

檢警調查，張女面對謝男的追求，於去年1月28日午間，以通訊軟體LINE向張男佯稱，「我們公司也有禁愛令，如果想跟寶寶走下去的話，勢必要賠償給公司贖身金，毀約費用要賠償100萬元」等語，並要求張男轉帳至其銀行帳戶。

張男認為遭騙，將兩人對話紀錄內容，張貼到網路論壇《遊戲大亂鬥》，爆料謝女對他的騙財行徑，引發網友討論。謝女當時也透過IG曬出對話紀錄，強調對方張貼的對話紀錄並非她本人回覆的，並透過動態苦嘆：「如果沒有衡量自身經濟狀況，不要donate我…。」並因鬧出風波向外界道歉「真的很抱歉讓大家看我笑話了，以後也會避免再發生這種事情」。

事後，張男採取法律行動，將兩人對話紀錄截圖200多張為證，跨海委託律師提告。檢方偵查，謝女否認有詐欺行為，並辯稱因時間有點久、沒辦法確認是其與張男的對話紀錄；但檢方查出張男匯入款項之銀行帳號，是謝女所有，確認是兩人對話紀錄內容，裡頭謝女向張男表示，須100萬元贖身費並要求張男匯款。

由於謝女於偵訊時，坦言並無禁愛令限制，於警詢時也供稱，有向張男表示，若需要公開戀情，必須賠償經紀公司100萬元的贖身金。因此，檢方認謝女對張男佯稱有禁愛令並要求匯款100萬元，是施用詐術，但張男沒有匯款而未得逞，謝女涉犯詐欺取財未遂罪，依法提起公訴。

至於張男其他斗內、匯款給謝女的部分；檢方調查認為，張男因愛慕謝女，且希冀謝女與其交往、結婚，因而願意致贈謝女金錢財物，自難認謝女有何對張男施用詐術，使張男陷於錯誤，而騙取財物之詐欺犯行，應認謝女此部分罪嫌不足。

「依梨」遭香港「乾爹」指控騙財，苗栗檢方將她起訴。（翻攝自依梨IG）

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