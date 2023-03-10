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    首頁　>　社會

    礁溪老爺酒店火警停業3天 負擔438名房客費用

    2023/03/10 00:30

    〔中央社〕礁溪老爺酒店昨天晚間發生火警，酒店在第一時間確保所有房客安全撤離，並安排438名房客入住附近飯店，費用由酒店負擔，礁溪老爺酒店今天起至12日暫停營業。

    宜蘭縣消防局昨天晚間7時3分接獲通報，位於宜蘭縣礁溪鄉五峰路的礁溪老爺酒店地下一樓廚房冒出濃煙，消防到場後，發現為廚房油鍋起火，導致排油煙機管線燃燒冒出濃煙。

    火警發生時相關自動設備正常動作，火勢於昨天晚間7時42分受到控制，晚間8時50分撲滅，由於地下室仍有高溫及濃煙，消防持續在現場執行排煙和降溫作業，至於房客及用餐民眾，全數由飯店員工自衛消防編組協助疏散，所幸沒有人員受傷。

    礁溪老爺酒店行銷公關經理胡雅婷表示，火警發生第一時間已確保所有旅客和員工安全撤離，統計共有438名房客受影響，已安排入住鄰近飯店，費用全由礁溪老爺酒店負擔，之後會再與房客聯繫，除表達慰問外，並提供適當慰問金。

    胡雅婷指出，礁溪老爺酒店今天起至12日暫停營業，將視後續處理狀況再決定恢復營業時間，已預定入住的民眾，可以選擇取消或延後入住，若選擇取消入住，酒店會全額退費，不收取任何手續費。（編輯：楊昭彥）1120310

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