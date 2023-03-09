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    首頁　>　社會

    酒駕男闖紅燈被攔開單 騎車撞傷警被判6月

    林姓男子酒駕闖紅燈，被警方攔下，竟趁警方開單時，騎車撞開警用機車逃逸，害開單警員的手、腳受傷。基隆地院近日審結將林男依妨害公務罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    林姓男子酒駕闖紅燈，被警方攔下，竟趁警方開單時，騎車撞開警用機車逃逸，害開單警員的手、腳受傷。基隆地院近日審結將林男依妨害公務罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    2023/03/09 15:00

    〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子酒駕闖紅燈，被警方攔下，竟趁警方開單時，騎車撞開警用機車逃逸，害員警手、腳受傷。基隆地檢署將林男依妨害公務罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

    判決指出，林姓男子前年9月某日下午4時許，騎車行經基隆市信一、義三路時闖紅燈，被基隆市警局保安隊警員張森、楊金山攔下。張員把警用機車停在林的機車前方，趨前開單時，聞到林男身上有酒味，測得呼氣酒測值為每公升0.22毫克。

    林男擔心機車被扣，竟趁警察在開單時，跳上機車，撞開擋在前面的警用機車，再逆向騎進附近巷子逃走；林撞開警用機車時，不僅造成張員手、腳擦傷，警用機車的右手把被他撞彎，機車右側前、後護條也有擦痕。

    案發後，警方循線找到林男，除補開給他一張酒駕罰單外，另將他依觸犯妨害公務罪嫌送辦。

    檢方調查時，林男坦稱，被警察攔下酒測前，有喝一瓶啤酒；他因為被警方酒測後，擔心機車會被移置保管，才會騎車撞開警用機車逃離。檢方調查後，將林男依妨害公務「損壞公務員職務上掌管之物品」等罪嫌起訴。

    判決指出，林男為了逃避查緝，駕車衝撞警用機車，妨害警察執行公務，不僅造成警用機車受損，損及警員人身安全，將林男依妨害公務「損壞公務員職務上掌管之物品罪」判處6月徒刑，得易科18萬罰金。

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