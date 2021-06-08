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    民眾赴總統府前按喇叭抗議「要疫苗」 撞傷員警被送辦

    謝姓民眾騎車繞行總統府按喇叭抗議，撞傷員警被送辦。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    謝姓民眾騎車繞行總統府按喇叭抗議，撞傷員警被送辦。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    2021/06/08 17:44

    〔記者王冠仁／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例破萬，累計死亡人數3百多人，但大多民眾無疫苗可打，有立委在本月3日發起「小英給我疫苗」全民快閃活動，號召民眾駕車到總統府前按喇叭抗議，今天上午一位謝姓民眾騎車繞行總統府按喇叭抗議，還撞傷一名員警，被依妨害公務罪嫌送辦。

    前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐等人，在本月3日透過網路，宣布發起「小英給我疫苗」全民快閃活動，該活動號召民眾在當天下午2時許，駕車前往總統府前按喇叭10秒，表達打不到疫苗的不滿。當天下午參與活動的車輛眾多，現場車水馬龍，喇叭聲震耳欲聾，逼得轄區警方只好暫時管制總統府周邊道路。

    昨天下午1時許，鍾琴獨自一人駕車又來到總統府前，她將車輛停總統府前凱達格蘭大道上，對著總統府鳴按喇叭。轄區警方獲報前來，員警以警用機車擋住鍾座車再對她開罰；警方說，鍾亂按喇叭、在道路上亂停車，兩項行為都違反道路交通管理處罰條例，警方依法對她開罰。

    警方指出，今天上午9時許，40歲謝姓民眾獨自一人騎車前來總統府周邊道路繞行數圈並按喇叭；轄區警方隨即趕到現場，員警騎車將他攔下，謝雖然一度在總統府正前方凱道停下，但他又催油門起步，過程中撞傷一名員警腿部。警方最後將他依妨害公務罪嫌送辦，同時也對他亂按喇叭的違規行為開罰單。

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