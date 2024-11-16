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    首頁　>　社會

    陳零九去過的德州撲克賭場抄不怕？老闆半年第三度被抄

    警方本月12日前往賭場查緝，當場查獲現場負責人、荷官1名及23名賭客。（記者鄭景議翻攝）

    警方本月12日前往賭場查緝，當場查獲現場負責人、荷官1名及23名賭客。（記者鄭景議翻攝）

    2024/11/16 11:14

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安分局警方日前接獲線報，轄區內有德州撲克賭場在非法營利，警方本月12日前往賭場查緝，當場查獲現場48歲陳姓負責人、荷官1名及23名賭客，該名負責人6月份就兩度被查緝，其中一次還在樓上招待所發現藝人陳零九，此次已經是該賭場第三次被抄。

    據了解，該賭場第一次被抄在今年的6月1日，當時陳男以月租金260萬元租下東區SOGO旁商辦大樓，在大樓內開德州撲克賭場，被警方查緝後不到一個月的6月22日，又在忠孝東路107號上商辦大樓另起爐灶，兩間相距僅450公尺。

    本月12日警方又在第二次查緝的同個地點，再度查緝賭場，除了將現場陳姓負責人、荷官1人及賭客等計23人帶返所詢問外，還查扣櫃檯抽頭金新台幣7萬餘元、籌碼共772萬餘元，以及記帳本1本、點鈔機1台、監視器鏡頭5顆等物證。

    警方表示，該賭場持續利用撲克協會名義招攬會員，並以舉辦撲克比賽為由，於賭客離場前至櫃台兌換現金等方式規避查緝，日後會繼續緊盯，「開幾次我們就抄幾次」，全案詢後依違反刑法賭博罪及社會秩序維護法送辦。

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