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    涉私吞500萬案發還450萬...... 泛亞工程前總經理張子文等5人起訴

    泛亞工程建設公司前總經理張子文。（資料照，讀者提供）

    泛亞工程建設公司前總經理張子文。（資料照，讀者提供）

    2023/03/09 10:33

    〔記者錢利忠／台北報導〕泛亞工程建設公司承辦總重劃面積達45.09公頃的「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，時任該公司總經理張子文、時任建設開發部副理陳佳享等5人被檢舉，涉嫌浮報工程費用並從中侵吞500萬元，事後張子文歸還450萬元給前東家，雙方調解成功，台北地檢署今依違反證券交易法之特別背信等罪將5人起訴，另建請法院沒收剩餘的不法所得50萬元。

    泛亞工程幕後的最大股東為國軍退除役官兵輔導委員會，公司主管階層全由退休將領擔任，專門承接國內高速公路、隧道、捷運、高速鐵路，以及民間大樓、工業廠房等工程。

    全案起源於2021年9月，台北市調查處接獲檢舉，泛亞工程建設於2020年承辦總重劃面積達45.09公頃的「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，張子文涉嫌於與廠商秬豐公司之間的交易中，編列不實會計科目，要求旗下工地匯款500萬元給秬豐。

    檢調介入查辦後，另查出陳佳享也另涉嫌於「台北市博愛路合建案」中，以類似手法收回扣，涉犯證交法特別背信、違反稅捐稽徵法及洗錢等罪，今天一併起訴。

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