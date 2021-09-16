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    泛亞前老總涉500萬非常規交易 鄭文燦：不影響承包社宅工程品質

    桃園市長鄭文燦表示，泛亞前老總涉500萬元非常規交易，不影響工程品質。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦表示，泛亞前老總涉500萬元非常規交易，不影響工程品質。（記者謝武雄攝）

    2021/09/16 16:43

    〔記者謝武雄／桃園報導〕泛亞工程建設公司去年底承包「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，時任總經理張子文涉嫌500萬元非常規交易，檢調昨天發動搜索；桃園市長鄭文燦今受訪時表示，市府全力配合調查，另泛亞公司也承包桃園社會住宅工程，工程品質並沒有問題，此次事件應該是內部管理問題。

    鄭文燦表示，調查局台北市調處前天發動搜索，也知會桃園市政府，市府全力配合提供相關資料，另政風也啟動調查，目前查無市府公務員介入，另該分包業務是否有偷工減料的情形仍在調查中。

    桃園市政府新建工程處處長曾清祥表示，目前了解的狀況是張子文在涉嫌浮報工程經費給下游包商，市府對於泛亞工程承包的工程，會秉持嚴謹的履約管理，並把握工程品質及進度。

    地政局代理局長蔡金鐘表示，目前菓林市地重劃工程進度正常，預計明年底會完成配地。

    據悉，「菓林市地重劃工程」面積45.09公頃的，工程經費約12億4873萬元，菓林位於桃園國際機場旁，目前施工中的捷運綠線就通過菓林地區，而捷運的維修機場也設於菓林的「滲眉埤」，屬於大園地區的新興發展地區。

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