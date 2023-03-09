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    黑幫春酒太招搖慘了！北市警深夜動員上百警力擴大臨檢

    警方前往酒店擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往酒店擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/09 00:44

    首次上稿 00:34
    更新時間 00:44

    〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫仁堂旗下旭仁會、明仁會，先後在台北市五星級萬豪酒店舉辦春酒宴，明仁會更找來170名辣妹，穿旗袍擔任禮生來迎賓，相關畫面近日流出，社會各界批評黑幫招搖囂張，警政高層也認定黑幫高調炫富、挑戰公權力。台北市警局昨（8日）深夜，選定黑幫經營、依附的酒店實施擴大臨檢，強力掃蕩、壓制黑幫氣焰，局長張榮興也強調「與黑幫勢不兩立」。

    張榮興表示，從今天開始，警方將對黑幫依附為生的場所或據點，進行一波又一波的掃蕩；另外針對黑幫幫派中帶頭為首的分子，警方也會追查其不法行為，未來會以組織犯罪來究辦。

    昨深夜11時許，北市警中山、大安、信義、松山等分局共上百名警力，先後前往轄內的酒店進行擴大臨檢，以實際行動來針對囂張、猖狂的黑幫分子，進行全面強勢執法壓制。

    台北市警局說，內政部長林右昌表示「全力支持警察嚴打幫派，要求成立專案掃蕩清剿，以具體行動壓制黑幫氣焰」，警政署長黃明昭也於昨天前往台北市警局下指示，要針對竹聯幫明仁會、旭仁會進行重點掃蕩。

    昨天深夜的擴大臨檢，專門針對明仁會、旭仁會及其他黑幫經營圍事的大型酒店、夜店等，幫派分子易聚集的特種行業處所，以及易施用毒品、易淪為詐騙集團囚虐的旅館等治安顧慮場所，結合第三方警政，實施區域封鎖、路檢及查緝掃蕩作為，針對猖狂、囂張的黑道幫派、地方惡勢力，全面強勢執法壓制。

    北市警強調，警方「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度，未來會持續針對明仁會、旭仁會等幫派進行全面掃蕩，展現警方強力打擊犯罪之決心。

    警方前往酒店擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往酒店擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

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