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    3/8 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台北

    今晚（3月8日）開獎的第112000057期今彩539開出1注；第112000057期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月8日）開獎的第112000057期今彩539開出1注；第112000057期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/03/08 22:25

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月8日）開獎的第112000057期今彩539開出1注，每注可得800萬元，由台北市文山區景文街95號「喜常登中彩券行」開出；第112000057期雙贏彩頭獎摃龜。

    第112000057期雙贏彩中獎號碼為「01、03、07、08、10、11、13、14、17、18、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共109注中獎，每注可得500元；肆獎共1723注中獎，每注可得100元。

    第112000057期今彩539中獎號碼為「15、19、22、24、39」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共6818注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬0774注中獎，每注可得50元。

    第112000057期39樂合彩中獎號碼為「15、19、22、24、39」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共172注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9145注中獎，每注可得1125元。

    第112000057期3星彩中獎號碼為「144」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000057期4星彩中獎號碼為「3676」，正彩共18注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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