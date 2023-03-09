黑幫高調春酒惹怒警 江湖兄弟各有看法

明仁會在大直萬豪酒店辦春酒，現場佈署百名警力蒐證壓制。（資料照）

2023/03/09 00:24

〔社會新聞中心／台北報導〕竹聯幫仁堂旗下旭仁會與明仁會，接連舉辦了兩場囂張至極的春酒宴，不僅引發政府高層震怒，民眾嘩然側目，目前已知有多個幫會為免遭到波及，緊急將即將舉辦的春酒餐會喊停。

但，江湖黑道目前也有著兩極的看法。竹聯幫普遍認為「禍起蕭牆內，無辜遭株連」；四海幫則持另類認知：「花了最少的錢，買了最大的名聲」。天道盟則持平笑看：「囡仔爛，硬沒久」。

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竹聯幫內部對此事件的反彈音浪極大，壯年族輩的他們認為：「連幫主『么么』每年春酒都僅百桌，且低調的不行」，小屁孩們（指旭仁會與明仁會）憑什麼資格搞事？

他們也認知到，近年政府和檢警屢屢針對竹聯幫作掃蕩，在風頭浪尖上又出事，勢必會對其他堂口造成不可抹滅的打擊，僅為了一場春酒，卻得賠上全幫長年積攢下來的勢力。

一向以「經濟大勢觀點」看事情的四海幫老中一代，則是認為，小輩想闖出名號，難免兵出險招，花個幾百萬元餐費，卻能讓各界眾所周知，即使日後遭到檢肅坐牢，也不一定很久，整個算盤打下來，實在是精明又划算。

在萬華艋胛的老角頭大哥們，則是悠悠的坐在宮廟辦公室內，嚼著檳榔，吐著煙說：「我不欺人，人莫欺我」，「騙笑耶哦！江山不是靠『嘻華』打下來的」，則是一副事不甘已的態度。

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