不只酒駕奪命！ 李佳修參與黑幫恐嚇藝人之子的店 續押3個月

李佳修肇事後行徑囂張。（資料照）

2023/03/08 18:37

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今天受理全國第二件國民法官案件，22歲男子李佳修去年11月酒後駕車在台北市忠孝東路地下道，撞翻前車害無辜王姓駕駛枉死，台北地檢署今依酒駕致死罪起訴李，移審北院；法官下午開庭接押，檢察官指出李男前年才與竹聯幫「晉安會」10名幫眾，恫嚇藝人梁佑南之子經營的餐酒館以強迫推銷菸酒，認為有可能恫嚇證人與被害人家屬，建請續押；法官認定李勾串證人曾姓少年，也有襲警事實，以有試圖逃亡之虞，諭知羈押禁見3個月。

李佳修與曾姓少年等人，去年11月14日從夜店狂歡後，凌晨4時許由曾少駕車載李男返回北市萬華租住處，李男認為曾少開太慢，中途換手由李男開車，在忠孝東路狂飆，行經行政院旁的忠孝東路車行地下道時，李煞車不及撞翻前車，致前車的王姓駕駛枉死，警方到場後，李還襲警奪槍，警方開兩槍射傷他大腿才制伏，醫院抽血測量換算李的酒精濃度高達1.085毫克，北檢今依酒駕致人於死等罪起訴李，成為北院第一件國民法官審理案件。

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李男被捕後被羈押至今，其強制處分也由法官抽籤由高明蒼法官審理。下午庭訊時，李男承認犯行，供稱他當晚先在夜店喝香檳，再與朋友續攤至酒店喝威士忌，數量已不記得，他也承認襲警意圖奪槍，「我有喝酒、比較激動，那時我已經不知道我在幹嘛了」；李承認是他開車，事發後向坐副駕的曾姓少年要求換位，是因為當時不知撞死人，曾少當天沒喝酒，於是希望曾少頂替他，曾少也同意。

李的律師表示有賠償和解誠意，先前已賠20萬元喪葬費，已另籌50萬元，希望降低交保金額，讓被害人家屬盡速拿到錢。

蒞庭檢察官表示李男有黑道背景，曾參與前年9月竹聯幫「晉安會」10人，至藝人梁佑南兒子經營的信義區餐酒館圍場，恫嚇要求買他們的菸酒，北檢已依恐嚇取財與毀損罪起訴在案；而案發時李男在車上要求曾姓少年換位，以頂替其刑責，可見李男對曾少未來在國民法庭的證詞具有影響力，且其恐嚇素行未來也極有可能在協談和解事宜時，對家屬威脅恫嚇，影響家屬對量刑的意見，建議法官續押禁見，以防勾串。

李的律師則表示李男已認罪，沒有必要再勾串證人，檢方不能拿先前起訴的另案當做「品格證據」，也不能因是北院首件國民法官案，就從嚴限制被告的人身自由。

法官認定，李男案發後為了脫免刑責，與同車副駕駛座的曾姓少年換位子，自己從副駕下車，有勾串證人之虞，並且不配合到場員警指示，一度襲警奪槍，被警方開2槍打傷制止，有逃亡之虞，有必要續押，諭知羈押禁見3個月

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