為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不只酒駕奪命！ 李佳修參與黑幫恐嚇藝人之子的店 續押3個月

    李佳修肇事後行徑囂張。（資料照）

    李佳修肇事後行徑囂張。（資料照）

    2023/03/08 18:37

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院今天受理全國第二件國民法官案件，22歲男子李佳修去年11月酒後駕車在台北市忠孝東路地下道，撞翻前車害無辜王姓駕駛枉死，台北地檢署今依酒駕致死罪起訴李，移審北院；法官下午開庭接押，檢察官指出李男前年才與竹聯幫「晉安會」10名幫眾，恫嚇藝人梁佑南之子經營的餐酒館以強迫推銷菸酒，認為有可能恫嚇證人與被害人家屬，建請續押；法官認定李勾串證人曾姓少年，也有襲警事實，以有試圖逃亡之虞，諭知羈押禁見3個月。

    李佳修與曾姓少年等人，去年11月14日從夜店狂歡後，凌晨4時許由曾少駕車載李男返回北市萬華租住處，李男認為曾少開太慢，中途換手由李男開車，在忠孝東路狂飆，行經行政院旁的忠孝東路車行地下道時，李煞車不及撞翻前車，致前車的王姓駕駛枉死，警方到場後，李還襲警奪槍，警方開兩槍射傷他大腿才制伏，醫院抽血測量換算李的酒精濃度高達1.085毫克，北檢今依酒駕致人於死等罪起訴李，成為北院第一件國民法官審理案件。

    李男被捕後被羈押至今，其強制處分也由法官抽籤由高明蒼法官審理。下午庭訊時，李男承認犯行，供稱他當晚先在夜店喝香檳，再與朋友續攤至酒店喝威士忌，數量已不記得，他也承認襲警意圖奪槍，「我有喝酒、比較激動，那時我已經不知道我在幹嘛了」；李承認是他開車，事發後向坐副駕的曾姓少年要求換位，是因為當時不知撞死人，曾少當天沒喝酒，於是希望曾少頂替他，曾少也同意。

    李的律師表示有賠償和解誠意，先前已賠20萬元喪葬費，已另籌50萬元，希望降低交保金額，讓被害人家屬盡速拿到錢。

    蒞庭檢察官表示李男有黑道背景，曾參與前年9月竹聯幫「晉安會」10人，至藝人梁佑南兒子經營的信義區餐酒館圍場，恫嚇要求買他們的菸酒，北檢已依恐嚇取財與毀損罪起訴在案；而案發時李男在車上要求曾姓少年換位，以頂替其刑責，可見李男對曾少未來在國民法庭的證詞具有影響力，且其恐嚇素行未來也極有可能在協談和解事宜時，對家屬威脅恫嚇，影響家屬對量刑的意見，建議法官續押禁見，以防勾串。

    李的律師則表示李男已認罪，沒有必要再勾串證人，檢方不能拿先前起訴的另案當做「品格證據」，也不能因是北院首件國民法官案，就從嚴限制被告的人身自由。

    法官認定，李男案發後為了脫免刑責，與同車副駕駛座的曾姓少年換位子，自己從副駕下車，有勾串證人之虞，並且不配合到場員警指示，一度襲警奪槍，被警方開2槍打傷制止，有逃亡之虞，有必要續押，諭知羈押禁見3個月

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北院首件國民法官案！男酒駕害前車駕駛枉死 鈕承澤性侵案法官中籤承審
    2023/03/08 13:14

    北院首件國民法官案！男酒駕害前車駕駛枉死 鈕承澤性侵案法官中籤承審
    政院旁酒駕飆車害1死今起訴 北檢首宗國民法官案移審
    2023/03/08 09:05

    政院旁酒駕飆車害1死今起訴 北檢首宗國民法官案移審

    網石全新桌遊《旅遊大亨2：Meta World》
    政院前酒駕街頭狂飆釀1死 主嫌被收押禁見
    2022/11/16 22:42

    政院前酒駕街頭狂飆釀1死 主嫌被收押禁見

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播