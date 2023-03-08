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    下藥迷昏女友性侵她外甥女 男辯「她自己貼上來」

    情境照

    情境照

    2023/03/08 11:30

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市1名女子與阿姨、阿姨的盧姓男友外出，女子指控，3人入住汽車旅館時，盧男拿出幾顆藥丸，聲稱是膠原蛋白，阿姨服下沒多久就睡著，她假裝服下但趁隙將藥丸丟到床下佯裝睡著，沒想到盧男趁機對她性侵，她擔心遭遇不測而裝睡不敢反抗，伺機傳訊向媽媽求救才獲救，二審高等法院依以藥劑強制性交罪將盧男判處7年4月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

    被害女子指控，2019年6月，從事遊戲直播主的盧男，與她的阿姨相約見面，阿姨要她陪同前往，並稱盧男要介紹她一名年輕男子，3人碰面吃完消夜後，盧男提議入住汽車旅館，可幫2人按摩並等待該男前來。

    3人到了汽車旅館，女子先去浴室盥洗，此時盧男欲向她阿姨求歡，礙於她在房內，阿姨推諉「等外甥女睡著再說」，豈料，盧男見被害女出浴，竟心生淫念，暗自計畫將姨、甥迷昏後對她下手，拿出含有佐沛眠成份的藥丸，佯稱是膠原蛋白，拐騙2人服下。

    被害女子覺得盧男行徑可疑，假裝服下藥丸，再趁隙吐出來丟到床下，阿姨服藥後沒多久就睡著，她也跟著佯裝熟睡，盧男隨後開始對2女按摩試探，再脫掉被害女的內褲亂摸，她趁盧男洗澡時，想叫醒阿姨但叫不醒，她擔心若反抗恐會遭遇不測，只能繼續裝睡，遭性侵得逞，她伺機傳訊向媽媽求救。

    盧男否認犯行，辯稱「只是想跟女友上床，是她（被害人）清醒時主動貼上來」，法官認為女子與盧男初次見面，且盧男是阿姨的男友，盧男的說詞悖離常情、荒誕無稽，不值採信，且床底遺留的藥丸確實驗出含有四級毒品左沛眠成分，認定他咨意妄為，手段下流卑劣，依以藥劑強制性交罪重判8年徒刑。

    二審高等法院仍認定盧男有罪，但認為盧男並無以欺瞞方式使被害女子施用毒品的犯意，因此改判7年4月徒刑。最高法院認為二審判決無違背法令，駁回檢辯上訴定讞。

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