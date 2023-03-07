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    首頁　>　社會

    為消防安全盡心力 苗栗客運提供10公車刊登公益廣告

    苗栗客運今年提供10輛公車車體公益為苗栗縣政府消防局刊登「住宅火災警報器」及「火災緊急逃生要訣」等廣告，縣長鍾東錦頒狀感謝。（苗栗縣政府消防局提供）

    苗栗客運今年提供10輛公車車體公益為苗栗縣政府消防局刊登「住宅火災警報器」及「火災緊急逃生要訣」等廣告，縣長鍾東錦頒狀感謝。（苗栗縣政府消防局提供）

    2023/03/07 18:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗客運今年提供10輛公車車體公益為苗栗縣政府消防局刊登「住宅火災警報器」及「火災緊急逃生要訣」等廣告，替縣內消防安全宣導盡一份心力。縣長鍾東錦今（7）日頒狀感謝。

    苗栗客運今年2月起提供10輛公車做車體消防宣導公益廣告，宣導「住宅火災警報器」及「火災緊急逃生要訣」等，以透過公車的高曝光率、普及性及持續性，發揮宣導功效，建立民眾正確的消防安全觀念。

     

    鍾東錦與消防局長匡夢麟共同頒贈感謝狀給苗栗客運董事長黃雲熙，表揚苗栗客運協助消防宣導的善行義舉。

    另外，苗縣今年元月發生數起重大工廠、國道遊覽車禍及住宅火災，消防弟兄冒險犯難執行搶救任務，並於工廠及住宅火災現場成功救出2人及於國道遊覽車禍火災中，成功壓制火勢及疏散乘客，有效減少民眾傷亡及財產損失，鍾東錦今天也頒發共計14萬5千元獎勵金，慰勉第一線救災人員的辛勞。

    苗栗客運今年提供10輛公車車體公益為苗栗縣政府消防局刊登「住宅火災警報器」及「火災緊急逃生要訣」等廣告，縣長鍾東錦頒狀感謝。（苗栗縣政府消防局提供）

    苗栗客運今年提供10輛公車車體公益為苗栗縣政府消防局刊登「住宅火災警報器」及「火災緊急逃生要訣」等廣告，縣長鍾東錦頒狀感謝。（苗栗縣政府消防局提供）

    苗縣今年元月發生數起重大工廠、國道遊覽車禍及住宅火災，消防弟兄成功壓制火勢及疏散乘客，有效減少民眾傷亡及財產損失，鍾東錦今天也頒發共計14萬5千元獎勵金，慰勉第一線救災人員的辛勞。（苗栗縣政府消防局提供）

    苗縣今年元月發生數起重大工廠、國道遊覽車禍及住宅火災，消防弟兄成功壓制火勢及疏散乘客，有效減少民眾傷亡及財產損失，鍾東錦今天也頒發共計14萬5千元獎勵金，慰勉第一線救災人員的辛勞。（苗栗縣政府消防局提供）

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