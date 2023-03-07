同鄉攬客代辦國籍歸化 移民署：最高可罰100萬元

移民服務業屬特許經營。（圖由移民署提供）

2023/03/07 12:54

〔記者王冠仁／台北報導〕隨著國境開放、新住民移居來台人數也漸增，有不少新住民、新二代利用「臉書」網路社群平台成立同鄉交流社團，分享生活資訊，甚至張貼工商服務的訊息。不過，移民服務業屬特許經營，必須以公司型態向移民署申請許可並領取註冊登記證，否則將面臨最高100萬元的罰鍰。

移民署今天發布新聞再次呼籲此事，也公布相關開罰案例，民眾不可不慎。

請繼續往下閱讀...

移民署指出，近來專勤隊網路巡查發現，有新住民用越南文在臉書社團張貼代客辦理國籍歸化或放棄原國籍的服務，主打「收費低廉」、「幫你省車馬費」等訴求，吸引同鄉客戶上門尋求代辦服務，但此舉已違反入出國及移民法相關規定，專勤隊循線查獲該名新住民並依法開罰。

移民服務業為特許行業，代辦居留、定居、永久居留或歸化業務等都屬移民業務，必須以公司型態並向移民署申請並經核發註冊登記證，才能經營相關代辦服務。如有未經許可經營移民業務的情形，將依入出國及移民法處20萬元至100萬元罰鍰，且會按次處罰。

移民署強調，新住民來台後要辦理居留、定居、永久居留或是國籍歸化等程序，都可以致電或親臨各縣市移民署服務站，或撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線「1990」免付費專線諮詢。如果無法親自臨櫃辦理相關手續，而想尋找代辦服務的民眾，建議先到移民署的網站查詢合法移民公司的名單，多詢問、多比較，再簽約，才能保障自己的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法