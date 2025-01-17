週末回暖水氣略多！下週變冷轉乾 春節初期恐有冷氣團來襲

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

2025/01/17 19:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕明、後兩天（18、19日）週末假日回暖，下週一（20日）又有一波東北季風報到！中央氣象署預報，明後天迎風面地區有些水氣，下週一起雖然又有一波東北季風報到，但屬於乾冷的冷氣團，春節連續假期初期可能有大陸冷氣團等級的冷空氣侵襲。

氣象署預報員張竣堯說，明、後天冷氣團減弱，氣溫也回溫，不過今晚到明天清晨受輻射冷卻效應影響，新北到雲林部分空曠地區和近山區可能會有10度左右低溫的機會，但白天起就會回暖了。

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張竣堯指出，明後天受中層水氣影響，各地雲量偏多，迎風面也有些水氣；明天基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。後天基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲，基隆北海岸有局部較大雨勢發生機率。

「下週一又有一波東北季風報到，但溫度受影響不大，各地仍有14度到18度」，張竣堯說，這波東北季風屬於乾冷的天氣，各地大多為多雲到晴，且下週三（22日）之後就會減弱了。

張竣堯說，下週五（24日）又有一波東北季風報到，迎風面基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。張竣堯說，就目前初步看來，春節連續假期初期可能有一波強度達到大陸冷氣團等級的冷氣團報到，但目前時間仍較遠，須等接近一點再觀察。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，一月下半個月受東北季風及大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷時間較長；整體雨量偏少，西半部大致為多雲到晴的天氣，降雨以迎風面的北部及東半部為主，有局部零星短暫雨。

今晚到明天清晨低溫提醒。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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