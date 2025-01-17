四接環評初審投票表決 2案併陳送大會審查

協和四接環評初審會議將近9小時，在環委建議下，環評初審階段首次動用投票，通過與否併2案併陳，提送環評大會討論。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/17 19:31

〔記者陳嘉怡、吳柏軒／台北報導〕台電規劃在基隆興建第四天然氣接收站（四接），提出「協和發電廠更新改建計畫」，環境部今（17）日召開第六次環評初審會議，旁聽發言民眾超過50人，會議從早上10點一路開到傍晚6點多，將近9小時。最後在環委建議下，環評初審階段首次動用投票，通過與否2案併陳，提送環評大會討論。

環評會議主席、環境部次長葉俊宏說，環評審查進入閉門會議階段時，旁聽民眾不願意出場，經委員提案與覆議，建議採取投票方式決定會議結論。投票有兩個選項，一是補正資料再召開一次初審會議、二是「建議環評通過」及「建議不予開發」兩案併陳，送入環評大會討論。

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葉俊宏說，總共10名外部委員投票，他則不參與投票，有9人贊成兩案併陳提大會討論、1人要求補正再審，最後依照投票結果，決議兩案併陳提大會討論，台電應就專家所提意見，在4月30日前補充修正相關內容與修正初稿內容，送到環境部討論。

環境部環保司長徐淑芷則向記者證實，這是第一次環評會議在環評初審階段時，以環評委員投票方式，決定會議結論。

協和四接環評初審會議投票單。（環境部提供）

協和四接環評初審會議將近9小時，在環委建議下，環評初審階段首次動用投票，通過與否併2案併陳，提送環評大會討論。（記者陳嘉怡翻攝）

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