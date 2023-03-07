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    調查官外洩偵查筆錄！ 學長行賄、學弟洩密均起訴

    調查局。（資料照）

    調查局。（資料照）

    2023/03/07 08:56

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局驚傳偵查筆錄外洩案！時任桃園市調查處周姓調查官，涉嫌接受已從調查局退休並轉任光寶科技稽核室處長的曹男委託，私自將沈姓同事承辦台灣達爾科技併購光寶科子公司敦南科技所涉內線交易等兩起案件的移送書，外洩給曹男，調查局發現偵查筆錄外洩後移送桃園地檢署偵辦，周、曹2男昨被起訴。

    調查局長王俊力得知竟有調查官外洩同仁的偵查筆錄，對此深感痛心，並指示絕不姑息護短。

    調查局今指出，本局偵辦某違反證券交易法案期間，主動發掘有周姓同仁疑涉洩密不法情事，經蒐證後，報請桃檢指揮偵辦，並立即將周員調離現職，全力配合檢方偵辦；周員被依涉嫌洩漏國防以外秘密罪起訴，本局將依檢方偵查結果，召開考績委員會從嚴議處。據了解，周男已被調職至總務處，至少將面臨大過1支懲處。

    調查局表示，本局要求全體調查人員「正人必先正己」，執行案件偵辦工作，必須嚴守紀律，恪遵法令，若有違犯法紀情事，即查辦到底，嚴予究責，以符合國人期待。

    全案起源於2021年5月，曹男從周男那得知其老闆所牽連的相關案件，是由沈姓調查官負責，便私下約沈男到超商碰面，除暗示沈男不要移送該內線交易案之外，還給沈男2台iPad平板電腦，沈男隨即將曹男行賄一事，向上陳報至調查局督察處，調查局隨即指示北部地區機動工作站介入調查，經報請桃檢指揮偵辦後，桃檢於昨日偵結起訴。

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