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    女率眾拘禁前男友新歡灌毒還逼脫衣自慰直播 再起訴2共犯

    劉姓女子與潘姓男子分手後，竟夥同4名男女及2名少年，圍毆潘男新任女友小蘭（化名）還強灌毒品，還強迫被害人當場自慰並直播過程，新北地檢署今日依二人以上共同強制性交而凌虐等罪嫌起訴2名涉案少年。（情境照）

    劉姓女子與潘姓男子分手後，竟夥同4名男女及2名少年，圍毆潘男新任女友小蘭（化名）還強灌毒品，還強迫被害人當場自慰並直播過程，新北地檢署今日依二人以上共同強制性交而凌虐等罪嫌起訴2名涉案少年。（情境照）

    2023/03/06 16:58

    〔記者王定傳／新北報導〕劉姓女子與潘姓男子分手後，竟夥同4名男女及2名少年，圍毆潘男新任女友小蘭（化名）還強灌毒品，還強迫被害人當場自慰並直播過程，一審法院去年已判處4名同夥3年8月至7年6月不等徒刑，劉女另行審結，新北地檢署今日再依二人以上共同強制性交而凌虐等罪嫌起訴2名涉案少年。

    據了解，小蘭不希望男友與劉女糾纏不清，引起劉女不滿，2021年7月3日凌晨4時許，雙方相約在劉女租屋處談判，劉女找來6名友人助陣，過程中因認為小蘭態度不佳，竟失控圍毆小蘭，且為了防止她對外求救，還摔壞她的iPhone XR手機。

    不僅如此，劉女還指示同夥外出購買毒咖啡包，並將毒品倒入啤酒罐內，強行灌入小蘭口中，再命她脫光衣物向現場眾人跪下道歉並發出呻吟聲，還要對鏡頭說：「我是自願喝毒品，沒有人逼我」。

    更惡劣的是，眾人竟逼迫小蘭當場以手指、牙膏、木棍及吸管自慰，還錄影、直播過程；最後，這群人又逼小蘭一口氣喝完米酒，見她拒絕，竟又再度圍毆，直到早上7時許，被害者脫困後向大樓警衛求救，全案因此曝光。

    檢方調查後先將5名成年人起訴，一審法院依依成年人與少年共犯二人以上共同強制性交而凌虐等罪，判處4名同夥3年8月至7年6月不等徒刑，劉女另行審結；檢方今日則依傷害、剝奪他人行動自由、強制及二人以上共同強制性交而凌虐、毀損罪嫌及違反毒品危害防制條例中的「以強暴使人施用第4級毒品」罪嫌起訴2人。

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