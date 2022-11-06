兒子「閻王」犯法因選舉被抖出 南投議員媽自責不會教小孩

南投縣議員于秀英針對其兒子觸犯組織犯罪條例案，盼司法能秉持勿枉勿縱精神偵辦。（記者謝介裕攝）

2022/11/06 22:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議員第1選區呈現參選爆炸局面，26位候選人爭奪10個席次，在全縣8個選區中被視為是超級戰區，今有人向媒體爆料該選區代母出征的候選人張婉慈胞兄張姓男子涉及逼人簽下5萬元本票，遭警方依組織犯罪條例究辦一事，其母親現任議員于秀英淚眼婆娑地說：「都怪自己不會教小孩」，除代綽號「閻王」的兒子向社會各界道歉外，也盼司法秉持勿枉勿縱原則，讓其兒子能受到應有的處罰及改過向善的機會。

該案發生迄今約一年半，目前南投地檢署仍在偵辦中，因選戰激烈才被刻意炒作，但于秀英展現大義滅親精神說，若非自己沒有教好兒子，也不致於在選戰進入倒數階段被有心人士拿出來作文章，她更要好好自我反省，並再度強調，其兒子觸犯哪些法條，該怎麼判就請司法機關秉公處理。

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據警方調查，于秀英年約27歲的獨子，綽號「閻王」，去年4月間因劉姓高中生向同學說跟隨閻王「沒路用」，讓他心生不滿遂透過他人將劉姓學生約到一處鐵皮屋，以棍棒痛毆到皮開肉綻，還逼迫簽下5萬元本票，事後被害學生家屬報案，遭警方依組織犯罪條例罪嫌移送南投地檢署偵辦，迄今尚未結案。

檢方說，基於偵查不公開原則，目前不便對外透露該案偵辦進度，但強調，不會受到選舉花招或耳語影響，證據到哪裡就辦到哪裡。

南投縣議員于秀英就其兒子觸犯組織犯罪條例案向社會各界鞠躬致歉。（記者謝介裕攝）

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