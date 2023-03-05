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    女騎車載小孩突逆向撞轎車2次 車主滿頭霧水報案提告

    女子逆向騎車撞轎車，車主滿頭霧水提告。（圖由民眾提供）

    女子逆向騎車撞轎車，車主滿頭霧水提告。（圖由民眾提供）

    2023/03/05 13:06

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市邱姓市民4日凌晨駕車在北屯區一處路口停等紅燈時，突遭一名騎車搭載小孩的女子逆向連撞兩次，邱男滿頭霧水報案提告毀損，警方查出肇禍的是黃姓女子，其丈夫供稱因妻子精神狀況不佳，才會有脫序行為，應非蓄意，但警方仍將通知黃女到案釐清，依法究辦。

    據查，昨凌晨0時50分許，邱男開車在北屯區崇德路與山西路口停等紅燈時，對向一輛機車突逆向朝他的車頭撞上，隨後騎車離開，車子無端被撞，邱男除感到滿頭霧水也上網指控，當時騎車的是一名女子，機車上還有載小孩，逆向後朝他的車子連續擦撞兩次。

    邱男也表示，問題是他根本不認識對方更遑論結怨，但也擔心其他用路人以及機車上小孩的安全，已檢附行車紀錄器對女騎士提出毀損告訴；轄區第五分局表示，全案已由四平派出所受理，經透過車牌追查，查出機車登記在賴姓男子名下，而當時騎車的是他的34歲黃姓妻子。

    經聯絡賴男後，賴男表示，妻子最近精神狀況不佳才釀禍，但應該不是故意的，小孩也沒有其他危害，警方則表示，全案將待黃女到案後，依毀損罪函送台中地檢署偵辦。

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