為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金門25小時驚傳5起車禍 包括1起酒駕引發網友關切

    呂姓男子涉嫌酒駕，行經金寧鄉瓊安路的嚨口路段，不明原因偏離車道，不偏不倚「插」入水溝。（金城分局提供）

    呂姓男子涉嫌酒駕，行經金寧鄉瓊安路的嚨口路段，不明原因偏離車道，不偏不倚「插」入水溝。（金城分局提供）

    2023/03/04 22:14

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金寧鄉榜林圓環今天在不到3小時內發生2起車禍，其中1起造成機車騎士頭部嚴重受創。加上昨天在另兩條道路的3起車禍，金門25小時內發生5起車禍，至少4人送醫，其中包括1起酒駕案，經手機社群傳送，引來不少網友關切，期盼縣府和警方有所作為，減少憾事發生。

    金城分局表示，下午2點40分左右接獲報案，陳姓女子駕駛轎車由林湖路往榜林行駛，經過榜林圓環時，與左方林堡路往伯玉路方向騎機車的張姓男子發生碰撞，張男彈飛，頭部重創，現場一片狼藉，救護人員救治過程，男子不時因疼痛哀嚎，消防隊送衛福部金門醫院做進一步治療；陳女排除酒駕，重傷的張男委由金門醫院抽血檢測，肇事原因待釐清。

    巧合的是，相隔不到3小時，大約傍晚5點多，兩輛轎車也在榜林圓環擦撞，所幸情況輕微，未傳人員傷亡。

    此外，金城分局表示，3日下午4點30分左右，陳姓女子駕駛轎車沿環島北路2段由金湖往金城方向行駛，行經后沙路段時，疑似身體狀況不佳，自撞路邊行道樹，陳女胸口挫傷。約15分鐘後，潘男駕駛轎車於環島北路1段金寧鄉往金城鎮方向行駛時，經仁愛新村路段欲右轉，與同向蔣男騎乘附載洪姓女乘客的機車發生碰撞，蔣男及洪女多處擦挫傷。2起事故都排除酒駕。

    金城分局表示，3日晚8點多，1名呂姓男子駕駛轎車行經金寧鄉瓊安路，由后沙往安岐方向行駛至嚨口路段時，因不明原因偏離車道，車輛翻落至路旁溝渠，左後輪翹起懸空，右前方不偏不倚「插」入水溝，受困車內的呂男經消防隊員破門救出，呂男全身多處挫傷，警方對呂男實施酒測，酒測值達0.65mg／L，超過法定標準，將依刑法公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

    金門榜林圓環發生機車與轎車碰撞意外，現場一片狼藉。（讀者提供）

    金門榜林圓環發生機車與轎車碰撞意外，現場一片狼藉。（讀者提供）

    一名女子疑似身體不適，自撞路邊行道樹，車頭毀損。（金城分局提供）

    一名女子疑似身體不適，自撞路邊行道樹，車頭毀損。（金城分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    醉上高架太母湯！酒駕自撞害回堵 小黃醉客棄車步行也進警局
    2023/03/03 06:29

    醉上高架太母湯！酒駕自撞害回堵 小黃醉客棄車步行也進警局
    MINI、奧迪台中路口相撞波及7機車 撞出酒駕、藏槍毒
    2023/03/02 12:12

    MINI、奧迪台中路口相撞波及7機車 撞出酒駕、藏槍毒

    本季依然美味的青森蘋果 真心誠意直送台灣
    又是酒駕！金門賓士撞圓環火燒車 還損傷守護神胡璉將軍像
    2023/02/11 06:33

    又是酒駕！金門賓士撞圓環火燒車 還損傷守護神胡璉將軍像
    又是酒駕！賓士追撞「機車對折」 金門7旬騎士重傷身亡
    2023/01/12 21:34

    又是酒駕！賓士追撞「機車對折」 金門7旬騎士重傷身亡
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播