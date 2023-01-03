被霸凌記恨20年 放自製爆裂物報復深夜落網

涉嫌放置疑似爆裂物的王姓男子晚間落網，他供稱是為報復資源回收場老闆在20年前霸凌他。（讀者提供）

2023/01/03 23:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區惠春街一處資源回收點，今天上午民眾通報疑似爆裂物，寶特瓶內裝不明液體，並有電池電線，警方立即封鎖現場，並通報防爆處理小組處理，據刑事局防爆小組勘查後稱，初步檢視無火藥成分，無爆炸疑慮。涉嫌放置的王姓男子晚間落網，他供稱是為報復資源回收場老闆在20年前霸凌他。

今天（3日）上午8時43分許警方接獲40歲蔡姓民眾報案，指楠梓區惠春街上發現爆裂物，撥打電話請求協助。員警到場後，見現場留有3袋以垃圾袋包裝回收物（該址為資源回收點），其中一袋內裝寶特瓶（含不明液體）、消毒酒精罐，並有電池（含電線）黏附在寶特瓶上，初步檢視無計時裝置。

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員警在現場拉起封鎖線管制人車，通報偵查隊到場調查，並通報防爆小組到場。警方初步查出，今天凌晨0時許，一名男子以保麗龍箱，將疑似爆裂物，蓄意放置在現場，不知是否有恐嚇、或是惡作劇意味？

晚間警方將王姓男子約談到案，他供稱係因20餘年前遭報案人與同公司同事欺負，因而懷恨在心故自學製作該物後放置；另稱所裝液體為酒精，如正常運作以電路連接後，可點燃酒精燃燒。

警詢後將王某依刑法173條第3項放火燒毀住宅未遂罪函送橋頭地檢署偵辦。

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