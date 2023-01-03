掐死新生兒？未婚母稱「我在急救」 中檢：儘速解剖釐清死因

潘女於圖後包廂產子，她宣稱「我是在急救」，與閨密目擊「掐頸」之說完全不同。（記者張瑞楨翻攝）

2023/01/03 21:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市24歲未婚的潘姓女子，昨天（2日）於網咖（漫畫屋）包廂內生下男嬰，她請幸姓乾妹妹（閨密）來幫忙，幸女卻驚見潘女以跪姿，掐住男嬰頸部，幸女之後良心不安，今天（3日）向警方報案，不過，潘女說法卻與幸女完全不同，她宣稱男嬰誕生後沒有呼吸，「我是在急救」，台中地檢署則指出，將儘速解剖男嬰遺體，釐清是外力（掐頸），或非外力（如羊水堵住口鼻）致死。

此案源於幸女接獲潘女求助，「我開始陣痛，好像要生了，來不及到醫院」，她趕緊到網咖包廂，卻見潘女以跪姿、掐住男嬰頸部，她攔阻時為時已晚，嬰兒已無生命跡象，之後，幸女受潘女委託，幫潘女買止痛藥、黑色垃圾袋，見潘女頗為驚慌，一股腦把男嬰遺體與胎盤等，全塞入垃圾袋內，見現場大致處理後，幸女返家休息，卻一直良心不安，進而向警方報案。

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不過，潘女說法與幸女指稱的目擊過程，兩者南轅北轍，潘女說，她生下男嬰時，男嬰已無呼吸氣息，她是為男嬰急救，並非掐頸，急救無效，她相當難過。

男嬰死因，到底是被潘女掐頸，或誕生時因口鼻被羊水等物堵塞而窒息，台中地檢署指出，潘女目前就醫中，將等她出院後偵訊釐清，並儘速聯繫法醫研究所，解剖釐清男嬰死因。

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