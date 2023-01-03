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    未婚女掐死初生男嬰 裝垃圾袋想棄屍 閨密良心不安報案

    警方於案發的網咖蒐證。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於案發的網咖蒐證。（記者張瑞楨翻攝）

    2023/01/03 19:51

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市昨天（2日）深夜發生一起人倫悲劇，24歲未婚的潘姓女子，於網咖包廂生下男嬰，她商請閨密（乾妹妹）幸姓女子幫忙，幸女打開包廂門，驚見她跪姿掐住自己初生的兒子，攔阻時已無生命跡象，潘女自行將嬰兒遺體、胎盤臍帶等，一起裝入黑色垃圾袋，棄置包廂內自行返家，警方接獲幸女報案，才在包廂找到男嬰屍體。

    潘女被警方依殺人罪逮捕之後，宣稱身體狀況不佳，由警方「戒護就醫」中，台中地檢署將等她出院之後再行偵訊，至於是否聲請羈押？目前尚未知。

    中市警局調查，未婚的潘姓女子，懷孕即將臨盆，她昨天（2日）到台中市中區一家網咖，租用A03包廂消費，當晚約10時，她打電話給閨密（乾妹妹）幸姓女子，向幸女求助說，她即將產子，已經來不及到醫院，幸女趕緊跑到網咖，驚見潘女已經產下一名男嬰，且用跪著的姿勢（跪姿），緊掐男嬰的頸部，幸女趕緊制止，但男嬰可能已無呼吸心跳。

    調查顯示，兒子死亡後，潘女一度不知所措，之後，潘女商請幸女，先到超商購買黑色垃圾袋、濕紙巾及免洗褲後，由潘女自行將男嬰遺體裝入黑色垃圾袋，包括胎盤、臍帶等，沾有血跡衣褲也裝入另一個垃圾袋，把垃圾袋棄置現場包廂，兩人一起返家。不過，幸女思考一段時間後，自認良心不安而向警方報案。

    警方馳抵包廂內，發現包廂內坐墊上有疑似生產時遺留的血跡，但卻不見嬰兒，詢問潘女，她吞吞吐吐說，放在包廂一角的黑色垃圾袋內，警方與救護人員檢視，男嬰已經明顯死亡，依殺人罪逮捕潘女，不過，她宣稱自己身體不舒服，由警方戒護送醫治療中，台中地檢署將於近日解剖，並等潘女出院後偵訊，全案依殺人罪偵辦。

    台中市政府社會局則表示，潘女住院中，社工已訪視，後續將訪視家屬，案情由地檢署指揮偵辦釐清。

    未婚的潘姓女子，於網咖包廂生下男嬰。（記者張瑞楨翻攝）

    未婚的潘姓女子，於網咖包廂生下男嬰。（記者張瑞楨翻攝）

    案發地網咖位於一棟商業大樓內。（記者張瑞楨翻攝自google街景）

    案發地網咖位於一棟商業大樓內。（記者張瑞楨翻攝自google街景）

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