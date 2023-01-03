台中母親掐死新生兒！未婚懷孕別慌 社工告訴你怎麼辦

台中發生24歲未婚媽媽掐死新生兒悲劇！台中市社會局提醒，萬一未婚懷孕非預期生子，不要驚慌，社工會訪談、協助，給予醫療協助、生涯規畫，提供經濟、就業等資源，不用自己單獨面對。（情境照）

2023/01/03 21:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中發生24歲未婚媽媽掐死新生兒後放入塑膠袋棄屍悲劇！台中市社會局表示，針對未婚懷孕未滿20歲及20歲以上懷孕提供輔導及服務，一旦非預期生子，不要驚慌，社工會訪談，協助釐清生子意願，給予醫療協助、生涯規畫，出養或是自己養育，提供經濟、就業等資源，未婚懷孕不用自己單獨面對，社工會協助家庭支持等必要幫忙。

社會局表示，台中市去年提供「未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務」有40人，社工會進行協談、家庭訪視及輔導，提供醫療協助、產前衛教資訊、出留養抉擇討論、法律諮詢、產後坐月子協助或其他經濟協助，以及兩性情感教育，另外，也提供服務對象親職講座課程及自立生活成長團體。

請繼續往下閱讀...

社會局對於20歲以上、非預期懷孕媽媽服務，去年也幫助了20人，台中市婦女及新住民培力中心提供心理諮商，法律諮詢及生活各照顧階段、生涯引導。如為經濟弱勢的未婚懷孕婦女，可申請特境補助、職業協助、托育補助及資等。

社會局強調，面對未婚懷孕，市府提供資源協助及輔導，可撥打1999或去電家庭福利中心、婦及及新住民培力中心，社會局也會協助民間公益團體協助如勵馨基金會、中途之家等，對於求助對像也會給予身份保密。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法