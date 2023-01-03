「可以幫我安裝免治馬桶嗎?」 上校涉向廠商索賄丟官

懲戒法院判陳員撤職。（記者吳政峰攝）

2023/01/03 20:35

〔記者吳政峰／台北報導〕政戰局軍眷服務處前工程參謀官陳姓上校在職時，負責督導北市政校後勤區新建工程業務，卻涉於工程驗收及履約爭議階段，向廠商要求「可以幫我處理及安裝TOTO免治馬桶嗎？」等不正利益，前後共逾18萬元，被懲戒法院認定違失情節重大，日前判處休職，停止任用公務員2年。

監察院指出，2017年8月、2018年5月以及2019年4月間，陳員在工程驗收及履約爭議階段，藉機向後勤區新建工程的承包廠商，要求並收受不正利益，情節重大，8月9日審查後全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

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彈劾指控，陳員共為三項違失行為，首先，廠商曾申報停工，工期展延至2014年4月30日，惟廠商遲至2015年4月10日才申報竣工，並接續辦理申請使用執照、工程初驗、正驗，2015年11月27日驗收完竣，2016年6月30日完成交屋。陳員擔任驗收，在政校後勤區工程工地，開會後對廠商代表表示自己家中新屋有裝潢需求，要求價值共計12萬7283元的水電衛浴材料。

廠商工期逾期日數為351日，依工程契約規定，扣罰逾期違約金達契約總價的20％上限1億6199萬9640元。廠商申請履約爭議調解，政戰局指派陳員與會，陳員為裝修新屋，向廠商稱：「可以幫我處理及安裝TOTO免治馬桶嗎？」廠商依陳員要求，訂購價值4萬8699元的TOTO牌溫水洗淨便座1組、置衣平台2組、毛巾環2組、置物架2只，送給陳員。

廠商因履約爭議提出仲裁聲請，政戰局由陳員與會，於公告仲裁判斷結果前，陳員向廠商稱：「（傳送「大甲媽祖平安祈福酒」）幫我看有沒有賣這組」，之後由廠商代訂並送至陳員住處，再由廠商以交際費名目核銷「媽祖祈福酒」9930元。

監院認定陳員服役逾20年，深受國家栽培，卻利用職務之便，分別向廠商要求及收受「水電衛浴材料」、「衛浴設備」及「媽祖祈福紀念酒」三項不正利益所得，合計18萬5912元。

懲戒法院指出，陳員除違反刑事法律，另有違公務員應清廉，不得有損害公務員、國軍人員名譽及政府信譽行為，嚴重違背清廉義務，利用其法定職務權限機會，向廠商要求、期約及收受相關不正利益，造成廠商極大困擾，斲喪國軍形象，嚴重敗壞官箴，違失情節重大。

懲戒法院表示，為維護公務紀律，顯有懲戒陳員的必要，依監察院提供的資料及相關刑事案卷，足認認事證明確，審酌一切情狀後，判陳員撤職，停止任用公務員2年，可上訴。

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