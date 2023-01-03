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    首頁　>　社會

    網路借錢剝皮又一樁！ 借3萬10天利息要2萬

    田中分局偵查隊偵查佐許家銘（左）、王士維（右）循線深入追查下，查出高利貸集團張姓男子等人到案說明。（田中警分局提供）

    田中分局偵查隊偵查佐許家銘（左）、王士維（右）循線深入追查下，查出高利貸集團張姓男子等人到案說明。（田中警分局提供）

    2023/01/03 18:42

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市一對兄弟，為了幫去世的父親辦理後事，向「網路地下錢莊」借錢，付出高額的利息！無獨有偶，田中鎮今天也傳出有一名做雜工的連姓男子，因缺錢花用在網路的融資單位借款3萬元，短短10天，利息就超過2萬1仟元，連男無力還款，上週求助警方，田中警分局通知高利貸集團張姓男子等人到案說明，訊後依重利罪嫌函送法辦。

    警方表示，連男平日打工為生，收入不多，因缺錢花用，上網蒐尋短期借款訊息，他私訊對方並借款3萬元，被逼債的連男因無力償還，甚至有輕生的念頭，在友人的勸說下求助警方。

    警方表示，連男供稱與網路借貸約定地點當面借款，事後還款則由匯款方式還款，根據連男提供的資料換算，年利竟高達4258％，等同20天後要還5萬1千元，循線深入追查下，查出高利貸集團張姓男子等人到案說明，詢後依重利罪嫌函送。

    田中分局分局長林詔徹表示，許多被害人都是因為生活困頓急需用錢，迫不得已才向網路放款集團借貸，而這些不肖的放款集團也是利用民眾此心裡，放高利貸給無辜民眾，甚至衍伸後續暴力討債等情事，呼籲民眾若有財務上需求，要循合法管道向銀行申請貸款以免陷入錢坑無底洞。

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