女子半年沒收入找上「吸血鬼」 超高年息3476％

高雄市徐姓女子，去年6月間因疫情長達半年沒有收入，被迫找上地下錢莊借錢，利息換算後年利竟高達3476%。示意圖。（記者蔡清華攝）

2022/06/20 16:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市徐姓女子，去年6月間因疫情長達半年沒有收入，被迫找上地下錢莊借1萬元，支應生活開銷，但利息換算後年利竟高達3476％，等同一年後要還34萬元，支付了8日利息之後1萬元幾乎賠盡，無力償還訴警偵辦，廖姓金主被依重利罪處拘役55日。

判決指出，廖男與綽號「小謝」之男子經營地下錢莊，去年中發送「疫情當頭 紓困專案 商家、攤販、八大、上班族，借過可再借、條件不佳亦可、免押免保 1-10萬 」內容之簡訊予不特定人士。

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適有徐女因疫情長達半年無收入，需款孔急與之聯繫，由「小謝」於去6月2日15時30分許，在全家便利超商高雄大西店門口相約，借貸1萬元，雙方約定以1日為1期，每期需支付不含本金之利息400元，並當場扣除5千800元作為手續費及第1、2期之利息，實際只拿到4千200元。

徐女則簽發2萬元之本票供作擔保，換算年利率約為3476％（計算式：400元÷實際借得金額4200元×365天×100％＝3476％），徐女以現金之方式給付8日不含本金之利息共計3千200元後，因無力償還本息，而報警處理。

廖到案坦承犯行，橋頭地院法官認其年息3476％是「特殊超額」，依現行民法規定年利率不得超過20％之最高限制，確犯重利罪放款，處拘役55日可易科5萬5千元罰金。可上訴。

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