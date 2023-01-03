澎湖科技執法上路2天開58罰單 「這違規」抓最多

澎湖科技執法元旦上路，2天來已開單58件。（記者劉禹慶攝）

2023/01/03 17:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖科技執法元旦起上路，共有馬公市中華路與六合路口、縣道204與新店路口、縣道203號與東衛路口等3處，截至1月2日共取締58件，以機車未依規定兩段式左轉24件最多，其次是超速17件。

科技執法項目包括闖紅燈、超速、機車未依規定兩段式左轉、違規變換車道、車輛未禮讓行人等5項，元旦起執法取締。另外，為保障行人安全，縣道203號東衛路口也設有未禮讓行人科技執法設備，行經行人穿越道與行人行進方向距離在3公尺內，即會自動偵測錄影取締，若駕駛車輛行經行人穿越道，不暫停讓行人優先通行者，依法可處1200到3600元罰鍰。

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科技執法實施2天來，3處科技執法取締違規態樣大不同，中華路與六合路口共取締16件，違規態樣最多為跨越雙白線；縣道204號與新店路口共取締12件、縣道203號與東衛路口共取締30件，這2處路口違規態樣最多為機車未依規定兩段式左轉。

澎湖縣警察局呼籲民眾及駕駛遵守交通規則，共同營造安全交通環境。科技執法主要是降低交通事故發生，24小時全天候促使用路人養成良好的駕駛習慣及守法觀念。澎湖縣首次建置科技執法設備，特別提醒用路人行經路口要多加留意，減速慢行，確實依號誌、標誌、標線指示行進，保護自己及他人生命財產安全。

科技執法路口都會豎立告示牌，提醒民眾注意。（記者劉禹慶攝）

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