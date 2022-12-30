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    用路人注意！ 澎湖科技執法元旦上路

    澎湖縣警方在設置科技執法的路口，加強交通宣導。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣警方在設置科技執法的路口，加強交通宣導。（記者劉禹慶攝）

    2022/12/30 12:19

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕歷經3個月宣導期，澎湖縣首置科技執法，將在明年元月1日正式上路，分別設立在馬公市中華路與六合路口、縣道204線新店路口、縣道203線東衛路口等3處往來市區主要幹道、高肇事路口，建置科技執法設備，用路人要注意！

    科技執法項目包括：闖紅燈、超速、機車未依規定兩段式左轉、違規變換車道、車輛未禮讓行人等5項；111年10月1日至12月31日為宣導期，112年1月1日起實施執法取締。由於科技執法由人工科技判讀，稍一違規就逕行開單告發，沒有任何空間，如果要翻案，必須提出證據舉證說明，用路人行經該路段還是要小心駕駛，遵守交通規定，不然恐瘦了荷包。

    另外，為保障行人安全，在縣道203線東衛路口亦設有未禮讓行人科技執法設備，若駕駛車輛行經行人穿越道遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通行者（行經行人穿越道與行人行進方向距離在3公尺內，即會自動偵測錄影取締），依法可處1200至3600元罰鍰。

    科技執法主要是降低交通事故發生，以24小時全天候，促使用路人養成良好的駕駛習慣及守法觀念。澎湖縣首次建置科技執法設備，特別提醒用路人行經路口要多加留意，減速慢行，確實依號誌、標誌、標線指示行進，保護自己及他人生命財產安全。

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