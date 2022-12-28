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    新北17部機車集體闖紅燈？民眾怒批科技執法「糟蹋美德」

    民眾因禮讓救護車卻遭開單一事大為光火，PO文大酸科技執法「糟蹋美德」。（記者徐聖倫翻攝）

    民眾因禮讓救護車卻遭開單一事大為光火，PO文大酸科技執法「糟蹋美德」。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/12/28 15:44

    〔記者徐聖倫／新北報導〕讓救護車卻被開單！本月16日新北市中和區中正、板南路口有救護車執勤，17部機車為禮讓救護車超越停止線，卻遭科技執法拍下並開單，民眾為此氣得在網路上PO文大罵美德被糟蹋，直呼吃了大悶虧，更大酸17張單收益2萬元「豐盈國庫」。對此警方承認確有疏失，並承諾主動協助民眾銷單。

    民眾在臉書PO出違規相片，諷刺地說台灣人真是不守法，紅燈這麼一點時間都不想等，但話鋒一轉，稱只要「大人（指警方）」再多看個2分鐘影片，就能看到救護車從後方經過。

    民眾抱怨道，要銷單還必須自行舉證，而自己騎的是破舊小機車，也沒有裝行車紀錄器，質疑這要如何舉證？網友也回應道，溫暖的美德卻被冰冷的儀器給糟蹋，也大酸明知道這條路就是雙和醫院必經道路，然後擺個科技執法花式開單，根本高招。

    警方對此解釋，若因禮讓救護車而遭科技執法開罰情形，警方將主動調查，將類似案件依違反「道路交通管理處罰條例」統一裁罰基準及處罰細則第12條規定，函請處罰機關撤銷。本案經查閱相關錄像，確認該時段有救護車經過，民眾騎乘機車禮讓救護車事實，當下所有開單的17部機車，警方都將主動協助銷單。

    另針對中正、板南路口為救護車常經過路段，警方也表示，科技偵測影像畫面經常無法將後方救護車蒐證納入，將建議延長違規蒐證影像或收錄聲音，以利後端舉發人員審認，避免舉發引起民怨。

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