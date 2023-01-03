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    高空作業缺乏安全防護 工人摔落重傷 雇主及工地負責人判賠

    吳男高空作業缺乏安全防護，不慎摔落重傷，雇主及工地負責人判賠。 （資料照）

    吳男高空作業缺乏安全防護，不慎摔落重傷，雇主及工地負責人判賠。 （資料照）

    2023/01/03 09:31

    〔記者李立法／屏東報導〕受雇某營造公司的吳姓男子站在移動施工架上進行電線配管工程時，不慎重摔落地，導致身體受到嚴重傷害，吳男向雇主及曾姓工地負責人提告求償，雖然雇主強調是吳男個人疏忽所造成，但屏東地院認為營造公司及曾姓工地負責人違反職安法，連帶要賠償吳男194萬多元，可上訴。

    吳男2018年間在校園進行電線配管工程時，不慎從約3公尺高的施工架上摔落地面，導致身上多處骨折，需長期接受治療及復健，他認為雇主營造公司及曾姓工地負責人未做好安全防護措施，提告求償醫療費、看護費、工作損失及精神撫慰金等427萬多元。

    該營造公司則主張，吳男當時明知該公司蔡姓負責人及曾姓工地主管不在施工現場，在無人指揮監督下，自行攀爬移動式施工架進行高空作業，且未按照工地安全守則佩戴該公司提供的安全帽，缺乏安全施工的概念，導致這起意外。

    屏東地院認為，事發後勞動部職安署實施勞動檢查發現，該公司並未提供安全帽、安全帶供吳男佩戴使用，吳男在施工架上施工時未設置任何防護設備，違反職業安全衛生法，曾男負責現場指揮、監督工作安全，卻疏未注意，吳男疏於注意未配戴安全帽及安全帶，應負起2成過失責任，衡量全案情狀，該營造公司及曾男應連帶賠償吳男194萬8302元。

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