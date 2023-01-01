警鷹眼睹褲袋鼓謎樣方形物 韓女大生皮夾財失而復得

南韓女大學生報案向員警說明其皮夾遭竊之處。（警方提供）

2023/01/01 11:36

〔記者王俊忠／台南報導〕1名來台遊學的南韓女大學生，於跨年夜焦急地由老師陪同到台南市警二分局報案指其皮夾在住宿的飯店房間遭竊，皮夾內有3萬元台幣、證件等財物。員警到飯店勘察並調閱房間通道監視器，眼尖察覺1名房務員褲子口袋鼓起方型物，甚為可疑。警方聯絡此人到案、乖乖交出3萬元贓款，被依竊盜罪嫌送辦。

這名南韓籍來台遊學的黃姓女大學生（20歲、南韓慶熙大學學生）於昨天（12月31日）晚上9時許，由學校老師陪同到南市警二分局中正派出所報案，稱其皮夾遭竊，內有新台幣3萬元及護照影本、信用卡等物品。中正派出所員警受理後，即由警員吳品賢、洪培峰陪同到其住宿的飯店房間勘察，經過濾逐一排除同住學生的可疑，並在飯店經理積極協助下，調閱房間通道監視器過濾全天期間出入人員。

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警方從監視錄影鎖定僅有飯店的1名吳姓房務人員（24歲、花蓮人、現租住該飯店、無素行）出入後；眼尖的警員吳品賢反覆觀看比對監視器畫面，鎖定吳員在日間打掃後離開房間時，其褲子右側口袋明顯有鼓起的方型物品。員警通知吳嫌到場並出示具體事證，吳只好乖乖交出行竊所得3萬元，員警帶回調查後依竊盜罪嫌送辦。

這名南韓女大生是於去年底到台灣遊學，預計停留到今年1月17日，學校安排住宿在中西區保安路某飯店，31日與同學到台南各處遊玩，晚間9時許從跨年演場會感受音樂熱情回飯店時，卻發現放在房間內的皮夾不翼而飛，所幸台南員警積極協助調查，觀察到房務員褲袋有「魔獸般謎樣鼓起之物」，研判房務員把皮夾藏在褲袋內。迅速破案，讓這名南韓女大生感受到台灣警察專業的一面，再三致謝與稱讚，也讓她在台灣度過1個難忘的跨年之夜。

吳姓房務員打掃完房間離開時，褲子右側口袋有鼓起的方形物。（警方提供）

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